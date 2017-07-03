В Москве заработают передвижные летние кинотеатры

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Летние передвижные кинотеатры начнут работать в Москве с 16 июля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в понедельник.

"Кинопоказы на крышах, во дворах и в зданиях столицы с 16 июля по 27 августа организуют департамент культуры города Москвы и сеть кинотеатров "Москино", — говорится в сообщении.

Площадками для летних кинотеатров станут хлебозавод № 9, дом Наркомфина, двор девятого экспериментального квартала Новых Черемушек, а также Дворец пионеров на Воробьевых горах. Уточняется, что все эти объекты — памятники модернизма и конструктивизма.

Генеральный директор "Московского кино" Светлана Максимченко рассказала, что до конца лета здесь можно будет бесплатно посмотреть культовые советские ленты об архитектуре Москвы. По ее словам, проект будет интересен всем, кто интересуется архитектурой, историей города и кино.

В частности, в этих кинотеатрах москвичи смогут увидеть советские киноленты "Время, вперед!", "Верой и правдой", "Любить человека", "Черемушки". Кинопоказы будут проводиться совместно с проектом "Москва глазами инженера". Перед просмотром фильмов участников ждут экскурсии и лекции, посвященные архитектуре.

Все сеансы будут бесплатными, чтобы попасть на них, надо будет зарегистрироваться на сайте "Москино". Регистрация откроется в ближайшее время, отмечается в сообщении.