Набросок Виктора Цоя продали с аукциона за 250 тысяч рублей

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Набросок Виктора Цоя, сделанный фломастером в 1987 году, продали на аукционе за 250 тысяч рублей, сообщает пресс-служба аукционного дома "Литфонд" в пятницу.

"На торгах аукционного дома "Литфонд", посвященных современному искусству, был продан рисунок Виктора Цоя "Без названия (Битва)" из частной коллекции. Выполненный фломастером набросок музыканта датируется 1987 годом. На прошедшем аукционе он был продан по номиналу – за 250 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Также большой интерес у коллекционеров традиционно вызвали работы Владимира Дубосарского. Его работу "Выход" 2016 года приобрели за 280 тысяч рублей при эстимейте 250 тысяч. Также были проданы две акварели художника из серии "Грибы", созданные специально для этого аукциона. Их цена составила 20 и 22 тысячи рублей, уточняется в материале.

"К наиболее ярким лотам аукциона, вызывавшим интерес коллекционеров, можно отнести и произведения Нины Котел. Ее картины "Счёты" и "Клавиатура", написанные в прошлом году, ушли с молотка по номиналу – по 100 тысяч рублей каждая", — добавляет пресс-служба.