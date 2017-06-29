"Нашествие-2017": рекорды, новинки и выборы президента фестиваля

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ежегодный музыкальный фестиваль "Нашествие" состоится 7-9 июля в Большом Завидово (Тверская область). Как сообщили организаторы, впервые за всю историю фестиваля уже за восемь дней до события были закрыты продажи билетов категории VIP и в палаточный городок "Ленинград".

Генеральный директор ЗАО "Мультимедиа Холдинга" Евгения Киселев заявила, что взрывной рост продаж билетов на "Нашествие" стал полной неожиданностью для организаторов и заставил их впервые за всю историю отечественных музыкальных фестивалей объявить sold out сразу по нескольким категориям билетов: "Признаюсь, это стало полной неожиданностью для нас. Каждый год мы создаем на фестивале инфраструктуру, которая состоит из нескольких зон. И всегда эти зоны строились с большим запасом по количеству мест. Но в этом году, несмотря на то что все билеты на фестиваль именные, продажи превзошли все прогнозы. Людей, которые хотят приехать и стать гостями фестиваля так много, что например, трибуны для гостей ВИП-зоны уже не вмещают всех желающих. Свободных мест просто нет!" — рассказала Евгения Киселева.

По словам Киселевой, эта ситуация оказалась неожиданным вызовом для организаторов, поскольку до сих пор ни один российский фестиваль еще не объявлял SOLD OUT.

В этом году зрителей ждет много интересных и ярких событий. Уже 7 июля на фестивале стартует беспрецедентная акция — "Выборы президента Нашествия". По итогам предварительного голосования на сайте, которое продлится до 2 июля, будут отобраны 10 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Как отметил медиадиректор "Нашествия-2017" Сергей Горбачев, идея провести выборы родилась спонтанно: "Выборы президента "Нашествия" — это идея, которая спонтанно родилась в эфире "Нашего Радио". Ведущие попытались взять "на слабо" Эллу Памфилову, но председатель ЦИК РФ приняла вызов и прямо в эфире пообещала провести самые необычные выборы в стране — прямо на поле "Нашествия". Дальше это уже стало вызовом для нас: в короткие сроки надо было придумать, как сделать так, чтобы эти выборы стали настоящей фишкой фестиваля. Вокруг этих выборов будет много активностей на поле, не буду раскрывать всех сюрпризов, но могу сказать главное — наши выборы будут честные, прозрачные и максимально демократичные.

Выборы пройдут в 3 этапа: в ходе первого все желающие могли выдвинуть любую кандидатуру на пост Президента "Нашествия", никаких ограничений с нашей стороны не было и мы за 3 дня получили 750 заявок с именами 51 кандидата.

В основном люди выдвигали музыкантов, которые играют русский рок, но были и самовыдвиженцы, причем не только из народа, но и из музыкантов. Так, например, свою кандидатуру выдвинул бывший "нанаец" Владимир Левкин. А кто-то выдвинул Филиппа Киркорова и Юрия Лозу. Сейчас идет второй этап выборов, и каждый может проголосовать на сайте "Нашего Радио" за любого из 51 кандидата. По итогам мы огласим имена 10 кандидатов, которые получат в ходе этого музыкального праймериз наибольшее количество голосов.

Третий этап пройдет с 7 по 9 июля прямо в поле фестиваля "Нашествие". Из десяти кандидатов гости фестиваля прямым голосованием изберут своего президента. И здесь нам активно поможет Центризбирком России, который развернет на поле свой избирательный участок, где все будет по-взрослому: с самыми настоящими избирательными урнами, бюллетенями для голосования и прочей выборной атрибутикой. Ну а вокруг всего этого будет музыкальный праздник, каким является любое "Нашествие", и это будут самые необычные, самые горячие выборы в стране".

По словам Сергея Горбачева, уже по ходу предварительного голосования на сайте "Нашего Радио" можно судить, что идея очень понравилась, люди активно включились в эту игру: "Для нас это совершенно новый опыт. Поэтому мы готовы сделать выборы ежегодными, ну а решение примут на поле те гости фестиваля, которые придут и проголосуют за своего президента "Нашествия".

На фестивале для зрителей будут работать две площадки — "Главная сцена" и "Наше 2.0", которая в этом году была расширена. Хедлайнерами на ней выступят Гарик Сукачев и "Бригада С".

8 июля состоится презентация книги Александра "Балу" Балунова — "Король и Шут: Бесконечная история". А 9 июля пройдет показ документального фильма о "Гражданской обороне" "Здорово и вечно".

Традиционную акцию "Вместе мы — сила!" проведет Армия России. Одним из самых захватывающих событий станет выступление пилотажной группы "Русских Витязей".

Сергей Горбачев рассказал, что сюрпризов будет много: "В этом году мы увеличили количество развлечений для детей, пригласили известных иллюзионистов братьев Сафроновых, будем каждый день показывать кино и даже дадим одно театральное представление — Саша Петров, известный телезрителям, представит авторское театральное шоу".

При этом медиадиректор фестиваля отметил, что главный сюрприз уже получили организаторы "Нашествия", которые не ожидали такого бума продаж билетов. По словам Сергея Горбачева, уже очевидно, что это будет самый массовый в своей истории фестиваль.