В музее Дарвина открылась выставка посвященная Жоржу Бюффону и Карлу Линнею

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Государственном Дарвиновском музее открылась выставка "Жорж Бюффон и Карл Линней: спор двух королей". Гости узнают интересные факты из жизни двух натуралистов и увидят, в чем их взгляды были схожи, а в каких вопросах кардинально различались, сообщает портал mos.ru.

В основе экспозиции — прижизненные издания Карла Линнея и Жоржа Бюффона из фондов Дарвиновского музея. Даже их фолианты кардинально отличаются: труды Карла Линнея в строгой обложке, на простой бумаге и написаны лаконичным научным языком, а Жоржа Бюффона — поражают роскошью и многочисленными цветными иллюстрациями. На выставке представлен десятитомник Жоржа Бюффона "Естественная история птиц", вышедший в Париже в 1770-1786 годах. У каждой книги тисненный золотом переплет с муаровым форзацем. Изображения птиц раскрашены вручную лучшими художниками того времени, а к описанию приложено 948 таблиц. Издание сопровождается дарственной надписью на французском языке, в которой говорится, что "молодой граф Бюффон, сын знаменитого Бюффона, презентовал этот экземпляр Ее Величеству Императрице Екатерине II".

Кроме того, посетители смогут составить цветочные часы, используя таблицу "Сон цветов" из труда Карла Линнея.

Карла Линнея в ботанике и Жоржа Бюффона в зоологии называют королями эпохи Просвещения. Их труды определили развитие научной мысли. Свои взгляды на познание они отстаивали в диспутах, как принято среди ученых.