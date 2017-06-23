Фонд кино поддержит фильмы "Притяжение-2" и "О чем говорят мужчины-3"

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Фонд кино поддержит шестнадцать проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, в том числе "О чем говорят мужчины-3", "Притяжение-2", дебютный фильм Данилы Козловского "Тренер" и две части франшизы "Елки", сообщается на сайте фонда в пятницу.

Ранее состоялось заседание попечительского совета Фонда кино, в котором приняли участие советник президента РФ и председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой, пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова, замминистра культуры Сергей Обрывалин, директор департамента культуры правительства РФ Петр Скороспелов, замминистра образования и науки Павел Зенькович, первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко, глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов, продюсеры Антон Златопольский, Константин Эрнст, режиссеры Станислав Говорухин, Алексей Попогребский.

"Попечительский совет определил список проектов кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, которые будут поддержаны в 2017 году. Из 24 проектов, представленных кинокомпаниями на питчинге Фонда кино, 16 получат финансовую поддержку. Причем только шесть из них – безвозвратную. На условиях 100% возвратности средств будет поддержано два проекта. Остальным субсидия будет выделена по смешанной схеме", — говорится в сообщении.

Совет фонда принял решение поддержать такие фильмы, как "Конек-Горбунок", "О чем говорят мужчины-3", "Урфин Джюс-2", "Три богатыря и принцесса Египта" кинокомпании "СТВ", "Притяжение-2" и "Мифы о Москве" ООО "Арт Пикчерс Студия", "Тренер" студии "Тритэ" Никиты Михалкова, "Ёлки 6" и "Ёлки 7", "Он — Дракон 2" ООО "Табак", "Последний богатырь", "Трезвый водитель" с Александром Палем в главной роли, "Супербобровы. Пора домой" АО "ВБД Груп", "Сердце Пармы", "Ну, здравствуй, Оксана Соколова!" ООО "Профит", "Союз Спасения" ЗАО "Дирекция Кино".