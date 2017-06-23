В Риме прошла презентация книги немецкого журналиста о Путине

РИМ, 23 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Презентация книги немецкого журналиста Хуберта Зайпеля о президенте России Владимире Путине состоялась в четверг вечером в Риме; на итальянском языке книга, написанная на основе личных встреч и совместных поездок немецкого тележурналиста с российским лидером, вышла под заголовком "Путин. Теперь говорит он".

В мероприятии, организованном ассоциацией "Познаем Евразию", приняли участие известные журналисты, профессора итальянских вузов, эксперты, а также посол РФ в Ватикане Александр Авдеев. Книга, продающаяся в России под названием "Путин: логика власти", написана на основе многочисленных личных встреч, бесед, поездок Путина и немецкого тележурналиста. Главную задачу Зайпель видел не в том, чтобы создать ещё один "авторский" портрет президента РФ, а в том, чтобы максимально точно и полно донести подлинные взгляды Путина и мотивы его решений. Мысль, которую стремится донести журналист, заключается в том, что прочный мир в Европе и взаимопонимание между Востоком и Западом может строиться лишь на взаимном признании интересов и суверенитетов.

"В концепцию книги легла повседневная деятельность. Сначала было интересно оттолкнуться от того факта, что Путин представал какой-то искусственной фигурой. Но встречи и общение с ним сделали этот образ более ясным, а представление о нем – более живым", — заявил Зайпель РИА Новости. По его словам, на написание книги у него ушли три-четыре года. Помимо уже вышедших изданий в Нидерландах, Франции, РФ, Италии и Германии, она готовится к переводу в Китае и паре других стран.

"Политика это интересы, которые диктуются историей страны, геополитической ситуацией, ее культурным развитием. У вас в России есть некое видение Германии, у нас в Германии существует некий образ России. Мы всегда начинаем с этого и зачастую не слышим друг друга. Если ты хочешь понимания, ты должен прислушаться к интересам другого. Прежде всего, это книга объясняет позицию России, которую надо учитывать", — отметил собеседник агентства.

В своем выступлении Зайпель рассказал, что его беседы с Путиным продолжались до глубокой ночи, а уровень немецкого языка российского президента зачастую оставлял без работы находившегося с ними переводчика. По словам автора, в книге он пытался понять эволюцию российской политики после распада СССР и реакцию России на попытки Запада, сравнившего ее с "отстающим учеником в классе", повернуть ее на свой путь. "Навязывание ей своей модели, расширение НАТО на восток, как обратная сторона медали, привела к усилению России и росту ее роли. Проблема с Россией заключается в том, что у нас ее долго не было в оптике", — отметил Зайпель.

Зайпель работал иностранным корреспондентом журналов Stern и Spiegel, в начале 90-х годов ушел на телевидение и стал специализироваться на экономических и политических темах. В 2012 году для канала ARD он снял документальный фильм "Я, Путин. Портрет", где нарисовал убедительный портрет президента России, отказавшись от демонизации "путинской системы". В ноябре 2014 года взял для канала ARD интервью у Путина о его позиции в конфликте на Украине.

В книге более 300 страниц. В ней рассказывается не только о событиях последних нескольких лет, но есть и главы, посвященные, например, "петербургским годам Путина". В конце приведена хронологическая справка, где последней датой обозначен приезд канцлера ФРГ Анелы Меркель в РФ в мае 2015 года.