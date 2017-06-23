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Культура

Московский международный кинофестиваль открылся в 39-й раз

01:0623.06.2017
(обновлено: 01:07 23.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевПерейти в фотобанкПодготовка к Московскому Международному кинофестивалю. Архивное фотоПодготовка к Московскому Международному кинофестивалю. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Московский международный кинофестиваль открылся в столице России в 39-й раз — церемония началась с песни официального представителя МИД Марии Захаровой, посвященной защитникам отечества. Президент фестиваля Никита Михалков вручил приз итальянскому актеру Франко Неро, а Александр Ревва в образе Артура Пирожкова признался актрисе и участнице жюри Орнелле Мути в любви.

Московский международный кинофестиваль впервые состоялся в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проводиться регулярно. За последние десятилетия известность ММКФ и его влияние на мировой кинематографический процесс значительно возросли.

Песня войнам

В 2017 году открытие фестиваля совпало датой начала Великой отечественной войны. В честь этого со сцены кинотеатра "Россия" прозвучала песня Марии Захаровой "Верните память" в исполнении певицы Наргиз Закировой. Как рассказал РИА Новости Михалков, как только он узнал о том, что Захарова пишет песни, он сразу же попросил прислать их. Потом к записи композиций подключили музыкального продюсера и композитора Максима Фадеева.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Московский кинофестиваль открылся песней Марии Захаровой

"Мы все привыкли думать, что мир — это совершенно естественное состояние, состояние без войны — то, что дано нам просто по праву жизни. Мы ошибались, это не так. Мир — это рукотворное явление. Эта песня, хотя звучит 22 июня, она про героев сегодняшних, про тех, кто делает так, чтобы мы сидели в зале и наслаждались этой жизнью. Она про тех наших ребят, которые сейчас воюют в Сирии", — сказала Захарова после исполнения песни.

Дипломат рассказала РИА Новости, что она очень стеснялась посылать свою песню, так как она не знает нот и не получила специального музыкального образования. "Просто пришла мелодия и текст, не могу это назвать стихами. Я когда обмолвилась Никите Сергеевичу (Михалкову), он меня силой заставил прислать песню", — подчеркнула собеседница агентства.

Жюри фестиваля

Более легкомысленный дух фестивалю предало выступление Александра Реввы. Он в образе Артура Пирожкова исполнил песню про Адриано Челентано. В клипе на эту композицию ранее снялась член жюри ММКФ Орнелла Мути. На экране, пока Ревва изображал Челентано, мелькали кадры из фильма "Укрощение строптивого". Затем Ревва-Пирожков со словами "Орнелла, I love you" представил Мути и других членов жюри основного конкурса — финского режиссера Йорна Доннера, испанского режиссера Альберта Серра, российского драматурга Александра Адабашьяна, члена кинофонда New German Film Board Бригитту Мантей.

Никита Михалков. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Михалков рассказал, как введение санкций повлияло на ММКФ

Председателя жюри конкурса, иранского режиссера Реза Миркарими, пригласил на сцену президент фестиваля Михалков. "Важно понять, почему мы вас пригласили, Реза, потому что лучше пригласить тебя председателем жюри, чем с твоим фильмом, потому что ты третий раз можешь взять "Георгия" (главный приз фестиваля). Это наша безопасность", — пошутил Михалков.

По традиции, он вручил Миркарими золотую судейскую цепь, которая, по словам президента фестиваля, должна оберегать председателя жюри и остальное жюри от самого председателя. Они вместе открыли фестиваль, хлопнув в "хлопушку".

Вклад в кинематограф

Вручать приз за выдающийся вклад в кинематограф вышел голливудский продюсер Пол Масланский. Он продюсировал все части комедии "Полицейская академия", а также работал с советским кинорежиссером Михаилом Калатозовым. Отдать приз его законному обладателю мешали многочисленные байки, которые со сцены рассказывали Масланский и Михалков.

Актрисы Эль Фэннинг, Николь Кидман, Кирстен Данст (слева направо) на фотоколле фильма Роковое искушение (The Beguiled) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля. Архивное фото
© Sputnik / Асатур Есаянц
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"Роковое искушение" станет фильмом закрытия Московского кинофестиваля

По словам режиссера, когда Масланский работал над проектом "Красная палатка", все швейцары в ленинградской гостинице "Астория" запомнили Маслянского после одного случая.

"После ужина Пол вернулся в гостиницу, увидел машину для чистки обуви и спросил у швейцара, зачем она. Швейцар ему сказал — для того-то, а Пол встал на колени и попросил включить ее, чтобы причесаться", — рассказал Михалков.

Приз вручили итальянскому актеру Франко Неро, который приобрел популярность после того, как снялся в спагетти-вестерне "Джанго". Неро также не остался в долгу и рассказал, как познакомился с Михалковым, — после того, как в качестве председателя жюри вручил Михалкову "Золотую раковину" на кинофестивале в Сан-Себастьяне за фильм "Неоконченная пьеса для механического пианино". Тогда они нарушили все правила фестиваля, так как Неро за день до вручения призов встретил Михалкова в баре и рассказал ему, что тот получит приз фестиваля.

Франко, получив приз из рук Михалкова, рассказал, что он работал в России вместе с Сергеем Бондарчуком и Александром Абдуловым. "И теперь я снял фильм с другим российским режиссером, Владиславом Козловым. Они сделал фильм о Рудольфе Валентино, где я играю душу Валентино, и завтра мы его представляем", — отметил актер.

Индийский эпос на открытии

Фильмом открытия стала индийская картина "Бахубали. Завершение" режиссера С. С. Раджамули. Эту историко-приключенческую эпопею можно назвать своеобразной индийской вариацией на легенду о Короле Артуре. Принц Шивуду, которого спасли от преследования и воспитали простые люди, достигнув расцвета сил, узнает о своем происхождении и жаждет выяснить, почему человек, открывший ему правду, когда-то убил его великодушного и мудрого отца-правителя.

Посетители в 3D очках у стенда телеканала RT на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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RT покажет на ММКФ фильм, снятый в формате 360 градусов

Как открыто признал президент фестиваля Михалков, вторая часть индийской эпопеи вызвала у публики нарекания. "Как же так, открывается индийским кино! Но это совершенно другое индийское кино, мощное, и вообще азиатский кинематограф, ближневосточный переживает невероятный подъем. Это блокбастер, который уже собрал 240 миллионов долларов, он сделан в традициях современного кино, но построен на индийском эпосе", — защитил фильм открытия Михалков.

Программа

По его словам, в официальной программе представлено 247 фильмов — 153 полнометражных и 94 короткометражных. В конкурсную программу в этом году вошли 13 фильмов: из Китая ("Хохлатый ибис"), Дании ("Преисподняя"), Испании ("Селфи"), Аргентины ("Симфония для Аны"), Финляндии ("Звездачи"), Японии ("Апрельский сон длиной в три года"), Кореи ("Обычный человек"), Германии и Австрии ("Лучший из миров"), Индии ("Прыжок в воду"), Турции ("Желтая жара").

Россию представляют картины "Карп отмороженный" Владимира Котта с Алисой Фрейндлих, Мариной Нееловой и Евгением Мироновым в главных ролях, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова и "Купи меня" Вадима Перельмана, режиссера нашумевшего сериала "Измены". На фестивале также пройдут конкурсы короткого метра и документального кино.

История ММКФ
© РИА Новости, Инфографика
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История Московского международного кинофестиваля
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