На открытии Московского кинофестиваля зачитали приветствие Путина

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Первый зампред Госдумы, глава Олимпийского комитета России Александр Жуков зачитал на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля приветствие президента РФ Владимира Путина.

"Этот старейший отечественный форум по праву считается большим знаковым событием в жизни нашей страны и других государств. Он всегда оправдывает ожидания знатоков кинематографа и славится насыщенной программой и звездным составом участников", — озвучил Жуков телеграмму Путина.

По словам российского лидера, фестиваль всегда удивляет своими новыми идеями и задумками. "Уверен, что нынешний фестиваль пройдет с успехом, продемонстрирует качественное, интересное кино", — подчеркнул Путин.

Президент кинофестиваля Никита Михалков, глава департамента кинематографии Минкультуры РФ Вячеслав Тельнов и продюсер Леонид Верещагин приветствовали на красной дорожке гостей, в числе которых были режиссер Владимир Наумов с супругой актрисой Натальей Белохвостиковой, сценарист Александр Адабашьян, композиторы Стас Намин и Алексей Рыбников, актеры Андрей Соколов, Олеся Судзиловская, Степан Михалков, Ирина Мирошниченко, певица Кристина Орбакайте и другие.

Московский международный кинофестиваль впервые проводился в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль стал проходить регулярно. За последние десятилетия известность ММКФ и его влияние на мировой кинематографический процесс значительно возросли.