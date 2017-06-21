Кинопремьеры недели: возвращение "Трансформеров" и "Холодное танго" Чухрая

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Военная драма Павла Чухрая "Холодное танго", очередная часть популярного блокбастера "Трансформеры: Последний рыцарь", фильм, основанный на реальной военной операции времен Второй мировой войны "Антропоид" и французская комедия о жизни звезд "Вечно молодой" выходят на экраны в грядущий четверг.

Холодное танго

Военная драма режиссера Павла Чухрая, автора таких фильмов как "Вор" и "Водитель для Веры" рассказывает о судьбе двух людей, чье знакомство состоялось в Литве 1940-х годов. События фильма разворачиваются в маленьком городке, который пережил оккупацию немецких войск во время Второй мировой войны. Вернувшийся домой главный герой Макс в исполнении Риналя Мухаметова, влюбляется в литовскую девушку Лайму (ее сыграла Юлия Пересильд), но вскоре узнает, что его избранница — дочь его заклятого врага. Премьера картины состоялась на кинофестивале в Сочи, где режиссеру также вручили почетный приз "За честь, достоинство и преданность кинематографу".

Юлия Пересильд считает работу с Павлом Чухраем новым этапом в своей карьере, а ее партнер по съемкам Риналь Мухаметов признался, что фильм позволил ему многое переосмыслить. "Это не развлекательное кино, но мы не можем смотреть только развлекательное кино, иначе мы не будем развиваться", — рассказала Пересильд на пресс-конференции, приуроченной к выходу картины в широкий прокат.

Трансформеры: Последний рыцарь

Популярная франшиза "Трансформеры" возвращается на экраны спустя три года после выхода четвертой части фильма. Создатель истории о роботах Майкл Бэй, обладатель двух "Золотых малин" и звания "Худшего режиссера" именно за блокбастеры этой серии, с завидным упорством продолжает снимать картины о войне машин и людей. По сюжету нового эпизода "Трансформеры: Последний рыцарь" главный повествователь Оптимус Прайм исчез. Люди продолжают сражаться с Трансформерами, и лишь Кейд Йегер в исполнении Марка Уолберга делает все, чтобы спасти загнанных роботов. Тем временем в разных точках планеты появляются неопознанные сооружение, загадка которых известна историку Эдмунду Бертону (Энтони Хопкинс). Героям предстоит объединить усилия, чтобы остановить надвигающуюся катастрофу.

Рейтинг ожидания фильма на сайте Rotten Tomatoes составил лишь 16%. При этом критик New York Daily News Ариэль Скотти отмечает, что, несмотря на мрачный сюжет, фильм не лишен доли юмора. "Одной из сильных сторон франшизы является способность балансировать между экшн-сценами с бесконечными взрывами и комическими вставками. Спасение земли и человечества здесь идет бок о бок с шутками на радость зрителям", — пишет она.

Антропоид

Фильм британского режиссера Шона Эллиса под названием "Антропоид" основан на реальных событиях. Материалом для сюжета послужила одноименная военная операция: героям чехословацкого Сопротивления необходимо было ликвидировать одного из лидеров Третьего рейха Рейнхарда Гейдриха, получившего прозвище "Пражский мясник" из-за своей невероятной жестокости. Важная миссия оказывается под угрозой срыва, когда один из диверсантов влюбляется. Главные роли в военной драме исполнили Джейми Дорнан и Киллиан Мерфи.

Рейтинг критиков на сайте Rotten Tomatoes составил 6,5 баллов из 10. Критик испанского издания El Mundo Альберто Бермехо отмечает, что сильный актерский дуэт картину спасти не может. "Этот фильм полагается на профессиональный состав, но страдает от упрощенного взгляда на кровожадную свирепость нацистов, рисуя при этом собственных солдат как кучку бездарных роботов", — пишет он.

Вечно молодой

Звезда фильма "Влюбись в меня, если осмелишься" Гийом Кане снял комедию о супружеской паре двух актеров, где сам и исполнил одну из главных ролей. Себе в напарницы он пригласил французскую звезду и, собственно, свою гражданскую жену Марийон Котийяр. Кажется, Кане снимает фильм о реальных людях: он даже не стал придумывать новых имен для персонажей, безусловно напоминающих их самих. По сюжету, Гийом когда-то был настоящим секс-символом и купался в лучах славы, но к сорока годам популярность его сошла на нет. При этом его до крайности раздражает супруга, которая находится на самом пике карьеры. Гийом решает срочно менять свою жизнь, попадая во множество нелепых ситуаций.

Критик журнала The Hollywood Reporter Джордан Минцер считает, что герои Кане получились чрезвычайно реалистичными, но фильм все же потерял часть правдоподобия из-за большого количество грима и прочих перевоплощений. "Кане заслуживает уважения за то, что рискнул пойти на подобные крайности, и за то, что сделал ставку на сатиру, не сглаживая углы, как это происходит в большинстве картин о кинобизнесе. Можно сказать, это смелый шаг", — пишет Минцер.