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Культура

Театральные премьеры июля: "Нуреев" в ГАБТе и "Трубадур" в "Геликон-опере"

14:0020.06.2017
(обновлено: 14:01 20.06.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТеатр Геликон-опера. Архивное фотоТеатр Геликон-опера. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Наталия Курова. Июль — месяц, когда театры завершают сезон и уходят в отпуск или уезжают на гастроли. Практически все премьеры выпущены в июне, и только несколько театров еще оставили подарки для зрителей и гостей Москвы и Санкт-Петербурга на лето.

Большой театр

Большой театр в июле выпускает последнюю премьеру своего 241-го сезона. Это будет мировая премьера балета "Нуреев" в постановке творческой команды, которая в позапрошлом сезоне создала балет "Герой нашего времени", признанный лучшим балетным спектаклем сезона и удостоенный национальной театральной премии "Золотая маска". Теперь хореограф Юрий Посохов, режиссер и сценограф Кирилл Серебренников и композитор Илья Демуцкий объединились вновь для постановки балета в честь великого танцовщика.

Премьера запланирована на 11 июля.

© РИА Новости / Александр УткинПерейти в фотобанкЗдание Московского Большого театра после реконструкции
© РИА Новости / Александр Уткин
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Здание Московского Большого театра после реконструкции

Практически сразу после премьеры балет Большого театра отправится на гастроли в США, где с 26 по 30 июля представит балет "Укрощение строптивой" на музыку Дмитрия Шостаковича в хореографии Жана-Кристофа Майо.

А начнутся американские гастроли с совместного выступления артистов Большого, Нью-Йорк Сити Балле и балета Парижской оперы. Будет представлен балет Баланчина "Драгоценности", где труппа ГАБТа исполнит 2 и 3 части — "Рубины" на музыку Стравинского и "Бриллианты" на музыку Чайковского. Эти выступления пройдут на сцене Театра им. Дэвида Коха с 20 по 23 июля.

Оперная труппа Большого театра тоже отправится на гастроли и с 25 по 28 июля выступит в Финляндии. В рамках Международного фестиваля в Савонлинне русские артисты представят две оперы Чайковского — "Иоланта" и "Евгений Онегин" в концертном исполнении.

Мариинка

В Мариинском театре в июле продолжается ХХV Международный фестиваль "Звезды белых ночей". Откроет центральный месяц лета премьера балета "Ярославна. Затмение" Бориса Тищенко в постановке одного из самых востребованных молодых хореографов Владимира Варнавы. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев

Звезда мировой оперной сцены Пласидо Доминго выступит в рамках фестиваля в качестве солиста и дирижера в двух операх Верди. В "Макбете" (2 июля) певец исполнит заглавную партию, а в "Трубадуре"(4 июля) он встанет за дирижерский пульт.

Симфонический оркестр Мариинского театра и молодая итальянская пианистка Беатриче Рана исполнят произведения Бетховена — Концерт №1 для фортепиано с оркестром и Симфония №3 ("Героическая"). За дирижерским пультом итальянский дирижер Джанандреа Нозеда. Концерт состоится 5 июля.

В Концертном зале "Мариинки" 18 июля пройдут два концерта Симфонического оркестра театра под управлением маэстро Гергиева. С оркестром выступит корейский феномен — пианист Сон Чжин Чо. В программе: Концерт №1 для фортепиано с оркестром и Концерт №2 Шопена, а также Симфония №7 ми мажор Брукнера.

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОткрытие исторической сцены театра "Геликон-опера"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Открытие исторической сцены театра "Геликон-опера"

Геликон-опера

В завершение сезона московский театр "Геликон-опера" представит премьеру оперы Джузеппе Верди "Трубадур". Первые представления нового спектакля состоятся 4 и 5 июля. Постановку осуществляет художественный руководитель театра, известный оперный режиссер Дмитрий Бертман. За музыку будет отвечать испанский дирижер Оливер Диаз, который возглавляет Мадридский Театр де ла Сарсуэлла, а также является главным дирижером Барбьери оркестра. По словам Бертмана, Диаз неоднократно дирижировал "Трубадуром" и хорошо знает материал.

В постановочную группу входят художники-постановщики Игорь Нежный и Татьяна Тулубьева, хореограф Эдвальд Смирнов, хормейстер Евгений Ильин и художник по свету Дамир Исмагилов.

Фестиваль "Мариинский"

Пятнадцатого июля стартует Второй Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский", который пройдет на семи концертных площадках во Владивостоке, Уссурийске, Южно-Сахалинске и продлится до 13 августа. Основной площадкой фестиваля станет Приморская сцена Мариинского театра.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПриморская сцена Мариинского театра во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Приморская сцена Мариинского театра во Владивостоке.

За 30 дней будет представлено 40 спектаклей и концертов, в числе которых посвящения 135-летию Игоря Стравинского и 85-летию Родиона Щедрина.

Приглашенной компанией фестиваля станет Национальный балет Китая, труппа которого дважды выступит с гала-концертом.

В этом году "Мариинский" представляет яркую международную программу. Симфонический оркестр под управлением маэстро Гергиева выступит в Харбине. А балетная труппа и оркестр Приморской сцены представят в Большом театре Харбина балет "Корсар". Опера "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева в исполнении солистов и хора Академии молодых оперных певцов и оркестра "Мариинки", а также гала-концерт солистов театра пройдут в столице Олимпийских игр-2018 Пхёнчхане (Южная Корея). Симфонический оркестр Мариинки под управлением Гергиева также выступит в Тонйоне.

Завершит Дальневосточный фестиваль "Мариинский" сценическая кантата "Кармина Бурана" Карла Орфа в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра под управлением немецкого дирижера Юстуса Франца.

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание театра имени Вахтангова
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание театра имени Вахтангова

Чеховский фестиваль

ХIII Международный театральный фестиваль им. Чехова в Москве открылся 24 мая на сцене Большого театра оперным спектаклем "Волшебная флейта" "Комише опер Берлин", а завершится 19 июля спектаклем к 100-летию Юрия Любимова на сцене Вахтанговского театра. Июльская программа не уступает майской и июньской по уровню работ, представленных известнейшими режиссерами и хореографами.

"887"

Откроет июльскую программу Чеховского фестиваля всемирно известный актер и режиссер Робер Лепаж. Компания "Экс Макина" (Канада) представит в рамках фестиваля в Москве спектакль с загадочным названием "887". Автор, художник, режиссер и исполнитель — Робер Лепаж. Представления пройдут на сцене Театра Наций с 4 по 7 июля.

Писатель Антон Павлович Чехов. Архивное фото
© РИА Новости
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Этот спектакль, по словам самого автора — "автобиографическое художественное произведение", где "все правда, но и не правда.."

"Мое собственное детство и отрочество в доме номер 887 по улице Мюрре в городе Квебеке проходило в период, когда франкоязычная Канада вступила в активную фазу движения за свою самоидентификацию. Мне хотелось в своем повествовании отобразить, как переплеталась история моего собственного детства с историей общества…", — сказал Лепаж накануне московской премьеры.

По словам режиссера, он всегда старается найти равновесие между "историей" с маленькой буквы и "Историей" с большой буквы, поскольку одна отсылает к другой.

Здание Государственного Театра Наций в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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"Я хочу, чтобы зрители вошли в большую тему через маленькую дверь. Единственный шанс для театра выжить сегодня — это пытаться создать каждый раз событие", — подчеркнул Лепаж.

По мнению критики, Робер Лепаж "является именно тем художником, у кого есть свой ни на кого не похожий почерк, в то же время он абсолютно универсален".

"Тайная сила"

Дебютант Чеховского фестиваля нидерландский режиссер Иво Ван Хове представит в Москве спектакль "Тайная сила", поставленный по мотивам романа Луи Куперуса. Спектакли с 4 по 7 июля на сцене театра им. Моссовета.

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание театра имени Моссовета
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание театра имени Моссовета

"Тайная сила" — это трагедия судьбы. Это впечатляющий портрет человека, невосприимчивого к своему окружению и ставшего жертвой ложных предположения и предрассудков. Спектакль заставляет задуматься о той расширяющейся пропасти между тем, что мы о себе рассказываем и кем на самом деле является.

По словам критики, "редко кому удается так выразить центральную идею произведения при помощи сценических эффектов, как это удалось Иво Ван Хове в "Тайной силе".

"Пока львы молчат"

Всемирно известный и востребованный хореограф Акрам Хан представит на Чеховском фестивале спектакль по книге стихов Картики Наир "Пока львы молчат: эхо Махабхараты". Компания Акрама Хана (Великобритания) покажет постановку "Пока львы молчат" с 11 по 14 июля на сцене театра им. Моссовета.

Занавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"По словам критики, "это шоу напоминает фейерверк, который захватывает и надолго остается в памяти. Оно отражает старинную африканскую поговорку: "Пока у львов не появятся свои летописцы, история всегда будет прославлять охотника".

"Во многих мифах женские персонажи остаются невоспетыми героинями, несмотря на то, что они сильны, умны и необычайно выносливы. Их нерассказанные истории продолжают преследовать меня до сегодняшнего дня", — рассказал Акрам Хан накануне московской премьеры.

"Принцесса цирка"

Московский театр мюзикла совместно с Театром-цирком "7 пальцев" (Россия-Канада) представит известную оперетту Имре Кальмана "Принцесса цирка". Спектакли пройдут 15 и 16 июля на сцене Московского театра мюзикла. Режиссеры-постановщики: Себастьян Солдевилья (Франция-Канада) и Марина Швыдкая (Россия). Автор хореографии — Женевьев Дорион-Купал (Канада).

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПремьера спектакля "Принцесса цирка"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Премьера спектакля "Принцесса цирка"

Никогда еще Цирк не присутствовал так зримо и очевидно в спектакле, выступая не просто местом действия, а главным действующим лицом. Специально для постановки придуманы уникальные цирковые номера, которые исполняются не только 12 профессиональными цирковыми артистами, занятыми в постановке, но и главными персонажами спектакля.

"Старик и море"

Театр имени Евгения Вахтангова
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Завершится Международный театральный фестиваль им. Чехова особым событием. К 100-летию выдающегося режиссера Юрия Любимова состоится премьера спектакля по произведению Эрнеста Хемингуэя "Старик и море" в постановке всемирно известного режиссера Анатолия Васильева. Премьера состоится 19-20 июля на сцене Вахтанговского театра. Спектакли также будут показаны осенью — 30 сентября и 1 октября.

"Что мы хотим: Алла Демидова, Владимир Мартынов и я, да еще команда художников и техников — все вместе под зонтом Чеховского фестиваля? Благодарности хотим. Памяти хотим. И никаких предательств, и никакого ропота. Ради имени его в год столетия юбилея собрались мы вместе, чтобы представить публике наш спектакль "Старик и море", — сказал Васильев перед началом работы над спектаклем — поклоном Ю.П. Любимову.

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