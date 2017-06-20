Как превратить поездку в метро в искусство

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В 2016 году почти 2,5 миллиарда человек спустились в московское метро. Часовые поездки на работу могут быть не только рутиной, но и источником вдохновения. Как превратить снимок пассажира напротив в живописный портрет эпохи Ренессанса или заселить метро мультяшными монстрами? На эти вопросы отвечают фотографы и художники.

Фотограф из Лондона Мэтт Крабти показывает: обычные, казалось бы, снимки пассажиров подземки могут выглядеть как живопись эпохи Ренессанса. Все зависит от видения.

Публикация от 16th Century Tube Passengers (@16thcenturytube) Июн 20 2016 в 11:32 PDT

"Во время путешествия на работу я сидел среди миллионов или около того пассажиров, когда поднял глаза и увидел эту даму в бархатном капюшоне. Она застыла в классической вневременной позе. Она была в прекрасном собственном мире вдали от шума всего этого. Мне пришла в голову фламандская живопись XVI века", — рассказал фотограф изданию Mashable.

Ретушь Крабти делает сразу же на телефоне — с помощью приложения Snapseed, а затем публикует. В будущем он планирует выпустить фотокнигу и открыть выставку.

Метро вдохновляет фотографов в мегаполисах по всему миру, и Москва не исключение. Алексей Домрачев прославился благодаря проекту Memento metro. В течение пяти лет он снимал на телефон жизнь столичной подземки, а после устроил акцию: разместил снимки в тех местах, где они были сделаны.

Memento metro from Alex Domra on Vimeo.

"Мне кажется, это искусство должно жить там, где оно создано. Оно должно быть публичным, простым, с шумом вагонов, на станции в ожидании поезда, покачивающегося на рельсах", — говорит он.

Публикация от Subway Doodle (@subwaydoodle) Мар 20 2017 в 5:00 PDT

Художник из Нью-Йорка Бен Рубин не ограничивает себя одним только метрополитеном. Он использует в творчестве все городское пространство. Рубин делает фотографии по дороге на работу, а после рисует на них мультяшных монстров. Получаются забавные повседневные сценки.

Публикация от Subway Doodle (@subwaydoodle) Мар 17 2017 в 5:04 PDT

Художники из разных городов России выкладывают свои зарисовки из подземки в специальном сообществе "ВКонтакте" и на Facebook. В основном они рисуют пассажиров — делают быстрые скетчи по дороге на работу или учебу. Этот проект, который получил название Art of Metro, придумал художник Максим Шаговиков.

Аналогичные проекты существуют и в других странах. Первым было сообщество художников из Канады Toronto Subway Sketch Group, позже подобные проекты появились во Франции и Польше.