Михалков попросил власти помочь с площадкой для спектаклей его студентов

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Ректор Академии кинематографического и театрального искусства, режиссер Никита Михалков просит руководство Москвы предоставить временную площадку для спектаклей с участием его студентов.

"Я прошу руководство Москвы, чтобы дали нам какой-то стационар чтобы мы могли играть на время реконструкции Театра киноактера, сцена сейчас в аварийном состоянии играть там можно, но опасно", — сказал Михалков на премьере спектакля его академии "Метаморфозы-2" в театре Эстрады в понедельник.

Михалков отметил, что спектакли Академии сейчас играют на разных площадках Москвы.

"Это невозможно, когда ты постоянно переезжаешь. Я не жалуюсь, мне важнее то, что происходит на сцене", — добавил Михалков.

Режиссер отметил, что первые выпускники Академии никуда "не хотят идти".

"Предыдущий курс, он остался с нами, мы будем пытаться создать некий плавающий состав — спектакль поставлен и он живет, мы будем набирать наш репертуар из тех выпускников, которые остались с Академией", — сказал Михалков.