Меньшов: вместе с Баталовым ушла эпоха кино, которое меняло жизнь людей

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Алексей Баталов был настоящим аристократом, что поражало при общении с ним; вместе с актером ушла эпоха великого кинематографа, который менял жизнь людей, сказал режиссер Владимир Меньшов на церемонии прощания.

Баталов скончался в возрасте 88 лет 15 июня. Похоронят актера на Преображенском кладбище, согласно его завещанию. Народный артист СССР снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

"Когда Чехова спрашивали об актерах Московского художественного академического тетра, какие они необыкновенные, он ответил: "Актеры как актеры, только интеллигентные люди. Вот эти корни мхатовскиие у Алексея Владимировича всегда существовали, он и вырос во мхатовском дворе, и отец, и мама его были мхатовскими актерами, и он был, прежде всего, интеллигентным человеком, даже аристократом, и это поражало в нем при знакомстве и при общении", — сказал Меньшов.

Режиссер подчеркнул, что с уходом Баталова кончилась эпоха громадного пласта русского кинематографа, который воплощал Баталов, эпоха, когда кинематограф имел решающее значение в воспитании человека и менял жизнь людей.

"Он всегда совпадал с острием времени, ему везло на самые решающие картины нашего кинематографа", — заметил Меньшов.