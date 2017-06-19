Баталов был по-настоящему народным артистом, заявил Кибовский

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Актер Алексей Баталов в своих ролях создал образы целых поколений русских людей, он был по-настоящему народным артистом и обладал стопроцентной артистической славой, считает глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Баталов скончался 15 июня в возрасте 88 лет. Похоронят актера на Преображенском кладбище, согласно его завещанию.

"Мы сегодня прощаемся с удивительным человеком. Очень правильно было сказано: что такое "популярность"? Действительно, это слово дискредитировано. Баталов был не популярным в современном смысле этого слова, он обладал настоящей стопроцентной артистической славой, которая досталась ему заслуженно и очень непросто", — сказал Кибовский на церемонии прощания с актером.

По его словам, Баталов сыграл не так много ролей, но ни одна не была проходной, и каждая из них вызывала чувства в душе зрителя, потому что эти роли были символами для целого ряда поколений.

"Именно поэтому его звание народного артиста СССР было полностью самоценно, он действительно был народным артистом, человеком, который запечатлел на экране целые поколения наших сограждан", — подчеркнул он.

Кибовский добавил, что в ближайшие дни в сети московских кинотеатрах пройдут открытые показы фильмов с участием актера. "Приглашаю всех прийти и увидеть эти картины на большом экране, так как эти фильмы созданы не для телевизоров", — заметил чиновник.

Алексей Баталов родился в 1928 году в семье театральных деятелей. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".