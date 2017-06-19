Баталов был по-настоящему народным артистом, заявил Кибовский

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Актер Алексей Баталов в своих ролях создал образы целых поколений русских людей, он был по-настоящему народным артистом и обладал стопроцентной артистической славой, считает глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.
"Мы сегодня прощаемся с удивительным человеком. Очень правильно было сказано: что такое "популярность"? Действительно, это слово дискредитировано. Баталов был не популярным в современном смысле этого слова, он обладал настоящей стопроцентной артистической славой, которая досталась ему заслуженно и очень непросто", — сказал Кибовский на церемонии прощания с актером.
По его словам, Баталов сыграл не так много ролей, но ни одна не была проходной, и каждая из них вызывала чувства в душе зрителя, потому что эти роли были символами для целого ряда поколений.
Кибовский добавил, что в ближайшие дни в сети московских кинотеатрах пройдут открытые показы фильмов с участием актера. "Приглашаю всех прийти и увидеть эти картины на большом экране, так как эти фильмы созданы не для телевизоров", — заметил чиновник.
Алексей Баталов родился в 1928 году в семье театральных деятелей. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна из самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".