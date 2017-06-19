Юбилейный сезон Koktebel Jazz Party ждет зрителей с 18 по 20 августа

МОСКВА, 19 июня — РИА Новости. Оргкомитет международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party, который пройдет в этом году с 18 по 20 августа в артистическом поселке Коктебель в Крыму, представил фирменный стиль и слоган XV юбилейного сезона. В этом году девиз фестиваля "На том же месте — тот же джаз" повторяет строчку из песни композитора А. Цфасмана, "короля советского джаза" и одного из блестящих виртуозов советской популярной музыки. Основным мотивом в оформлении сценических площадок дизайнеры выбрали конструктивизм, получивший заметное развитие в постреволюционной России 20-х годов XX века. Гостей юбилейного сезона джаза ждут несколько сцен, музыкальные и искусствоведческие программы от выдающихся джазменов мира и удивительная энергетика Коктебеля.

© МИА "Россия сегодня" / Василий Малышев МИА "Россия сегодня" и парк Горького приглашают в эпоху шестидесятых : "Юбилейный сезон джаза проходит в год столетия Великой русской революции, придавая новый смысл ежегодному международному единению на берегу Чёрного моря. Джаз, рождавшийся на стыке музыкальных традиций, сам по себе проникнут идеей революционных изменений и дерзости. Мы с нетерпением ждём, когда музыканты со всего мира бросят очередной вызов музыкальным стереотипам, чтобы объединить и вдохновить десятки тысяч поклонников".

Koktebel Jazz Party — ежегодный международный джазовый фестиваль, основанный в 2003 году. Фестиваль возник как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке джазовых мероприятий.

Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня — это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организатором фестиваля выступает ГК "Красный Квадрат".