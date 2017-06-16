Актер из "Гарри Поттера" скончался на 102-м году жизни

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В Великобритании на 102-м году жизни скончался один из старейших актеров мира Сэм Бизли, известный широкому зрителю благодаря роли профессора Эверарда в фильме "Гарри Поттер и орден Феникса". Об этом пишет газета Daily Mirror.

A fond farewell to a great actor, last seen here in 2005’s The Aristocrats. Sam Beazley, 1916-2017. pic.twitter.com/RFbkz18ksy — National Theatre (@NationalTheatre) 16 июня 2017 г.

Артистическая карьера Бизли началась в 30-х годах прошлого века. Он исполнил несколько ролей в крупных театральных постановках, однако после Второй мировой войны решил уйти со сцены и открыл собственный антикварный магазин.

В возрасте 75 лет Бизли дебютировал в кинематографе. Актер снялся в фильмах "Агент Джонни Инглиш", "Бриджит Джонс: грани разумного" и экранизации романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение".

В пятом фильме о Гарри Поттере Бизли сыграл бывшего директора Хогвартса Эдварда Эверарда. Его "ожившие портреты" можно увидеть в кабинете Дамблдора и министерстве магии.