В Москве скончался писатель Баян Ширянов

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Писатель Кирилл Воробьев, известный под псевдонимом Баян Ширянов, умер в больнице в ночь на 15 июня, об этом РИА Новости сообщила сотрудница Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова Мария Преображенская.

"Кирилл скончался, сейчас мы едем в морг, занимаемся похоронами", — сказала Преображенская.

Сотрудники Фонда содействия защите здоровья и социальной справедливости несколько лет помогали ухаживать за писателем, а в 2015 году собирали средства на его лечение.

Ранее Преображенская написала о кончине 52-летнего писателя на своей странице в социальной сети Facebook.

"Умер Кирилл Воробьев, больше известный, как Баян Ширянов. Последние месяцы он был один: из больницы в больницу; иногда дома с сиделкой. Кирилл все больше грустил; он был плох. Он не очень внятно говорил, но было так приятно, когда ему хотелось рассмешить нас, а нам — его!" — написала она.

В данный момент в группе Фонда объявлен сбор средств на похороны автора.

Кирилл Воробьев получил известность после публикации романа "Низший пилотаж" о жизни московских наркоманов. Был номинирован на премию "Национальный бестселлер". История сложилась в трилогию после публикации произведений "Срединный пилотаж" и "Верховный пилотаж". Кроме того, Ширянов – автор самого короткого литературного произведения – романа "Пробел", состоящего из одного знака.

В 2005 году член организации "Идущие вместе" подал заявление в прокуратуру, поскольку книга "Срединный пилотаж", по его мнению, содержала элементы порнографического характера. После разбирательства эксперты Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте РФ подтвердили, что не считают порнографической книгу Воробьева. Басманный суд вынес оправдательный приговор по этому делу.