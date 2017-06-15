Наумов: Баталов обладал внутренним благородством и необыкновенным талантом

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Известный российский режиссер Владимир Наумов, постановщик картины "Бег", в интервью РИА Новости назвал скончавшегося в четверг Алексея Баталова великим актером, обладающим внутренним благородством и необыкновенным талантом.

Народный артист СССР Алексей Владимирович Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Баталов два месяца находился в больнице, после того как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

"Мне не верится, что произошло это горе. Недавно мы разговаривали по телефону, думали снять еще одну картину — не случилось, к сожалению, — сказал Наумов. — Ушел из жизни поразительный во всех отношениях человек. Он был чрезвычайно добр, что вообще редко случается сегодня. Сейчас нет друзей, а есть приятели временные. Алексей Баталов был постоянным, верным другом. Он был честным, с внутренним благородством и необыкновенным талантом человек".

"Он мог бы сделать в кино намного больше, но и то, что он сделал — огромно! Я даже не знаю, какие найти слова, чтобы они объясняли величие его таланта. Баталова надо уметь смотреть — приглядываться к движениям его рук, к выражению глаз…" — отметил режиссер.

"Баталов — великий актер, которому скоро ли и будет ли замена. Будет ли заполнена та пустота, которая образовалась после ухода этого спокойного, чистого, достойного и необычайно талантливого человека? Пусть земля ему будет пухом", — сказал Наумов.

"Бег" — двухсерийный кинофильм 1970 года режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова по мотивам произведений Михаила Булгакова "Бег" и "Белая гвардия". Одну из главных ролей в картине исполнил Алексей Баталов.