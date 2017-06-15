Полтавченко: жизнь Баталова была примером великого служения искусству

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, выражая соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР Алексея Баталова, назвал его человеком безграничного таланта, чья жизнь была примером великого служения искусству.

Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша (Георгий Иванович) в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

"Ушел из жизни человек безграничного таланта, добрый, светлый, искренний и мудрый, кумир нескольких поколений… Алексея Владимировича всегда отличала молодость души, неравнодушие и активная жизненная позиция. Вся его жизнь – это пример великого служения искусству и людям", — сказал Полтавченко, чьи слова приводит пресс-служба городского правительства.

Как отметил градоначальник, Баталов всегда создавал яркие, живые и запоминающиеся образы, а знаменитые фильмы с его участием — "Летят журавли", "Москва слезам не верит" — вошли в классику отечественного кинематографа.

"Он был и останется для нас по-настоящему народным, любимым артистом. Память об Алексее Владимировиче Баталове навсегда сохранится в сердцах петербуржцев", — заключил Полтавченко.