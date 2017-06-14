США
14.0614 июня16:49МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Почувствуй себя Толстым: простые зрители в спектакле о поисках счастья

16:3114.06.2017
(обновлено: 16:36 14.06.2017)
0140
© РИА Новости / Евгений БиятовСпектакль Зеленая палочка в музее-усадьбе Ясная ПолянаСпектакль Зеленая палочка в музее-усадьбе Ясная Поляна
© РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Анна Кочарова. В музее-усадьбе "Ясная Поляна" прошел второй театральный фестиваль "Толстой Weekend". В течение трех дней на площадках под открытым небом показывали театральные постановки и читали произведения писателя: от сценической версии оперы Прокофьева "Война и мир", которую показали, несмотря на проливной дождь, до новой театральной формы сторителлингов, когда хрестоматийный сюжет пересказывают в духе стэндап камеди.

Спектакль Зеленая палочка в музее-усадьбе Ясная Поляна
© РИА Новости / Евгений Биятов
Ешь, молись, люби: жизнь Толстого в Ясной Поляне в 10 кадрах

Пожалуй, самой эффектным и необычным событием фестиваля стала премьера спектакля "Зеленая палочка", созданного по мотивам одноименной статьи писателя театральной компанией Gruppo Buston Verde (режиссер Алексей Жеребцов). Постановка делалась специально для Ясной Поляны, и играют ее под открытым небом. Показывать "Зеленую палочку" планируют теперь в усадьбе по выходным.

© РИА Новости / Евгений БиятовСпектакль "Зеленая палочка" в музее-усадьбе "Ясная Поляна"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Спектакль "Зеленая палочка" в музее-усадьбе "Ясная Поляна"

Для начала всем участникам выдадут холщовые робы и маски Толстого. Зрители сразу же превратятся в "клонов" русского классика. Удивительно, но спустя четверть часа покажется, что через прорези в бумажной маске мир видится действительно глазами Толстого.

В музее-усадьбе Ясная Поляна открылся фестиваль Толстой Weekend
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области
В музее-усадьбе "Ясная Поляна" открылся фестиваль "Толстой Weekend"

Полтора часа зрители вместе с актерами будут перемещаться по территории усадьбы, останавливаясь ненадолго, чтобы посмотреть очередную сцену. В "школе" зрители будут писать диктант, в саду увидят танцующих с райскими яблоками девушек.

В конце этого действа всех приведут в поле, где за огромным столом, накрытым белой скатертью, все вместе будут пить колодезную воду, есть свежий хлеб и наливные яблоки. Вдалеке в это время начнут поджигать дымовые шашки, и из леса в багровом тумане выйдет огромная ростовая фигура Толстого.

© РИА Новости / Евгений БиятовСпектакль "Зеленая палочка" в музее-усадьбе "Ясная Поляна"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Спектакль "Зеленая палочка" в музее-усадьбе "Ясная Поляна"

На этом увлекательном пути зрители будут встречаться с маленькой девочкой, которая в беседе со своим, видимо, дедушкой, рассуждает на философские темы. Спектакль поставлен по мотивам статьи Толстого "Зеленая палочка", в которой писатель вспоминает о легенде своего детства: зеленой палочке, которая должна осчастливить всех людей.

Кадр из фильма режиссера А. Зархи Анна Каренина
© РИА Новости / В. Бондаревская
Перейти в фотобанк
Чья Каренина лучше? Составьте свой рейтинг экранизаций знаменитого романа

"Кто я? Что я? И что мне делать?" — рассуждает маленькая героиня в исполнении восьмилетней Карины, жительницы Тулы. Она рассказывает, что все свои три монолога выучила быстро, что участвует в спектакле с удовольствием и что сама тоже пытается найти ответы на вопросы, которыми задается великий писатель.

Карина попала в постановку, пройдя кастинг. Вместе с ней в спектакле играют еще 27 местных жителей — тульские профессиональные актеры и любители. Все они узнали о наборе в спектакль из местной прессы. После первого показа выясняется, что, к примеру, исполнительница роли Софьи Андреевны Светлана Левина в жизни занимается маркетингом.

© РИА Новости / Евгений БиятовСпектакль "Зеленая палочка" в музее-усадьбе "Ясная Поляна"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Спектакль "Зеленая палочка" в музее-усадьбе "Ясная Поляна"

"В прошлом году мне не хватило билетов на фестиваль, и я следила за программой в этом году, — рассказывает Светлана. — На  этот спектакль хотела попасть больше всего, а потом услышала в новостях, что открыт кастинг. О своей героине я много думала в процессе подготовки. Когда мне дали копии рукописей, я поняла, что это была невероятная женщина. Я все время пыталась понять, каково это — жить с таким человеком? У меня до сих пор нет на это ответа".

Для местных жителей это место — гораздо больше, чем простой известный музей. "Ясная Поляна для меня всегда была местом, где можно погулять спокойно одной, без шумной компании, — продолжает Светлана. — Здесь начинаешь видеть то, мимо чего в городе пройдешь и не заметишь. Ты как бы возвращаешься в детство, когда только изучаешь этот мир".

© РИА Новости / Евгений БиятовСпектакль "Зеленая палочка" в музее-усадьбе "Ясная Поляна"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Спектакль "Зеленая палочка" в музее-усадьбе "Ясная Поляна"

В Ясную Поляну, где Толстой прожил почти полвека, по-прежнему неизменно стремятся его почитатели и последователи, здесь часто бывают потомки писателя, сюда приезжают путешественники. Теперь усадьба становится местом проведения театрального фестиваля:  сюда едут, чтобы посмотреть спектакли — местные жители, энтузиасты из Москвы, журналисты.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена