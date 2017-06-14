Почувствуй себя Толстым: простые зрители в спектакле о поисках счастья

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Анна Кочарова. В музее-усадьбе "Ясная Поляна" прошел второй театральный фестиваль "Толстой Weekend". В течение трех дней на площадках под открытым небом показывали театральные постановки и читали произведения писателя: от сценической версии оперы Прокофьева "Война и мир", которую показали, несмотря на проливной дождь, до новой театральной формы сторителлингов, когда хрестоматийный сюжет пересказывают в духе стэндап камеди.

Пожалуй, самой эффектным и необычным событием фестиваля стала премьера спектакля "Зеленая палочка", созданного по мотивам одноименной статьи писателя театральной компанией Gruppo Buston Verde (режиссер Алексей Жеребцов). Постановка делалась специально для Ясной Поляны, и играют ее под открытым небом. Показывать "Зеленую палочку" планируют теперь в усадьбе по выходным.

Для начала всем участникам выдадут холщовые робы и маски Толстого. Зрители сразу же превратятся в "клонов" русского классика. Удивительно, но спустя четверть часа покажется, что через прорези в бумажной маске мир видится действительно глазами Толстого.

Полтора часа зрители вместе с актерами будут перемещаться по территории усадьбы, останавливаясь ненадолго, чтобы посмотреть очередную сцену. В "школе" зрители будут писать диктант, в саду увидят танцующих с райскими яблоками девушек.

В конце этого действа всех приведут в поле, где за огромным столом, накрытым белой скатертью, все вместе будут пить колодезную воду, есть свежий хлеб и наливные яблоки. Вдалеке в это время начнут поджигать дымовые шашки, и из леса в багровом тумане выйдет огромная ростовая фигура Толстого.

На этом увлекательном пути зрители будут встречаться с маленькой девочкой, которая в беседе со своим, видимо, дедушкой, рассуждает на философские темы. Спектакль поставлен по мотивам статьи Толстого "Зеленая палочка", в которой писатель вспоминает о легенде своего детства: зеленой палочке, которая должна осчастливить всех людей.

"Кто я? Что я? И что мне делать?" — рассуждает маленькая героиня в исполнении восьмилетней Карины, жительницы Тулы. Она рассказывает, что все свои три монолога выучила быстро, что участвует в спектакле с удовольствием и что сама тоже пытается найти ответы на вопросы, которыми задается великий писатель.

Карина попала в постановку, пройдя кастинг. Вместе с ней в спектакле играют еще 27 местных жителей — тульские профессиональные актеры и любители. Все они узнали о наборе в спектакль из местной прессы. После первого показа выясняется, что, к примеру, исполнительница роли Софьи Андреевны Светлана Левина в жизни занимается маркетингом.

"В прошлом году мне не хватило билетов на фестиваль, и я следила за программой в этом году, — рассказывает Светлана. — На этот спектакль хотела попасть больше всего, а потом услышала в новостях, что открыт кастинг. О своей героине я много думала в процессе подготовки. Когда мне дали копии рукописей, я поняла, что это была невероятная женщина. Я все время пыталась понять, каково это — жить с таким человеком? У меня до сих пор нет на это ответа".

Для местных жителей это место — гораздо больше, чем простой известный музей. "Ясная Поляна для меня всегда была местом, где можно погулять спокойно одной, без шумной компании, — продолжает Светлана. — Здесь начинаешь видеть то, мимо чего в городе пройдешь и не заметишь. Ты как бы возвращаешься в детство, когда только изучаешь этот мир".

В Ясную Поляну, где Толстой прожил почти полвека, по-прежнему неизменно стремятся его почитатели и последователи, здесь часто бывают потомки писателя, сюда приезжают путешественники. Теперь усадьба становится местом проведения театрального фестиваля: сюда едут, чтобы посмотреть спектакли — местные жители, энтузиасты из Москвы, журналисты.