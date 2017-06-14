Скончалась муза рок-группы Rolling Stones актриса Анита Палленберг

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Муза рок-группы Rolling Stones актриса Анита Палленберг скончалась в возрасте 73 лет, сообщает издание Variety.

Причины смерти не уточняются.

Актриса германо-итальянского происхождения прославилась ролями в фильмах "Представление" (1970), где она снялась вместе с певцом Миком Джаггером, а также в картинах "Барбарелла" (1968) и "Сладкоежка" (1968). Палленберг также получила известность как модель и дизайнер.

Анита Палленберг оказала огромное влияние на музыку группы Rolling Stones. С 1965 по 1967 год она встречалась с гитаристом Брайаном Джонсом. После этого вплоть до 1980 года Палленберг была гражданской женой музыканта Кита Ричардса, у пары родились трое детей.