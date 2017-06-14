Картину Брюллова "Христос во гробе" вернут немецкому коллекционеру

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президиум Верховного суда России отменил решение об изъятии картины Брюллова "Христос во гробе" у немецкого коллекционера Александра Певзнера в пользу Русского музея, полотно теперь вернется его владельцам, сообщил РИА Новости адвокат коллекционера Максим Крупский.
Президиум Верховного суда РФ в среду отменил решение, по которому картина была изъята у коллекционера и передана в фонд Русского музея.
Согласно материалам дела, работа Брюллова "Христос во гробе" была законно куплена супругами Певзнерами в Брюсселе. В 2003 году коллекционер решил привезти картину в Россию, чтобы продать ее Русскому музею. Стоимость произведения искусства следствие оценило более чем в 9,4 миллиона рублей.
По версии следствия, коллекционер договорился с российскими таможенниками о ввозе картины без надлежащего оформления. Картину изъяли, а против Певзнера возбудили дело по статье "Контрабанда". Впоследствии суд прекратил дело за истечением срока давности, а "орудие преступления" — картину — суд решил вернуть законному владельцу. Прокуратура с этим решением не согласилась, и в апреле 2016 года Верховный суд РФ постановил конфисковать картину и передать ее в Русский музей.
КС отметил, что суд должен заранее разъяснить подсудимому, что прекращение дела приведет к изъятию его имущества, признанного вещественным доказательством. В том случае, если подсудимый возражает против этого, производство по делу должно быть доведено до приговора, в том числе обвинительного с освобождением осужденного от наказания, говорится в постановлении.