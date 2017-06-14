Картину Брюллова "Христос во гробе" вернут немецкому коллекционеру

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президиум Верховного суда России отменил решение об изъятии картины Брюллова "Христос во гробе" у немецкого коллекционера Александра Певзнера в пользу Русского музея, полотно теперь вернется его владельцам, сообщил РИА Новости адвокат коллекционера Максим Крупский.

"Кассационное определение от 28 апреля 2016 года отменено, из чего следует, что картина будет возвращена Певзнеру в соответствии с ранее принятыми решениями", — пояснил защитник.

Президиум Верховного суда РФ в среду отменил решение, по которому картина была изъята у коллекционера и передана в фонд Русского музея.

Согласно материалам дела, работа Брюллова "Христос во гробе" была законно куплена супругами Певзнерами в Брюсселе. В 2003 году коллекционер решил привезти картину в Россию, чтобы продать ее Русскому музею. Стоимость произведения искусства следствие оценило более чем в 9,4 миллиона рублей.

По версии следствия, коллекционер договорился с российскими таможенниками о ввозе картины без надлежащего оформления. Картину изъяли, а против Певзнера возбудили дело по статье "Контрабанда". Впоследствии суд прекратил дело за истечением срока давности, а "орудие преступления" — картину — суд решил вернуть законному владельцу. Прокуратура с этим решением не согласилась, и в апреле 2016 года Верховный суд РФ постановил конфисковать картину и передать ее в Русский музей.

Коллекционер оспорил это решение в Конституционном суде РФ, который обязал получать согласие обвиняемых на конфискацию орудий преступления при прекращении их дел за истечением сроков давности.

КС отметил, что суд должен заранее разъяснить подсудимому, что прекращение дела приведет к изъятию его имущества, признанного вещественным доказательством. В том случае, если подсудимый возражает против этого, производство по делу должно быть доведено до приговора, в том числе обвинительного с освобождением осужденного от наказания, говорится в постановлении.