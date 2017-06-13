"Роковое искушение" станет фильмом закрытия Московского кинофестиваля

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Индийский фильм "Бахубали. Завершение" откроет Московский международный кинофестиваль (ММКФ), а фильмом закрытия станет "Роковое искушение" Софии Копполы, сообщает во вторник пресс-служба киносмотра.

"Фестиваль откроет индийский фильм "Бахубали. Завершение" режиссера С. С. Раджамоули. Это продолжение историко-приключенческой индийской киноэпопеи о принце Шивуду, которого спасли от преследования и воспитали простые люди. Достигнув расцвета сил, он узнал о своем происхождении. Теперь он жаждет выяснить, почему человек, открывший ему правду, когда-то убил его великодушного и мудрого отца-правителя", — говорится в сообщении.

Завершится ММКФ показом новой картины Софии Копполы "Роковое искушение" (The Beguiled, США) по знаменитому роману Томаса Каллинена. Недавно Коппола получила приз как лучший режиссер на Каннском фестивале.

Список конкурсных фильмов также пополнился лентами "Мешок без дна" Рустама Хамдамова (Россия), "Желтая жара" Фикрета Рейхана (Турция), уточняется в материале.

Фестиваль пройдет с 22 по 29 июня.