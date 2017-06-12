Delta не будет спонсировать постановку Шекспира, где Цезарь похож на Трампа

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Авиакомпания Delta Airlines отказалась выступать спонсором современной постановки трагедии Уильяма Шекспира "Юлий Цезарь" из-за того, что древнеримский политик в спектакле похож на президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер.
По информации агентства, в авиакомпании заявили что "художественное руководство театра перешло границу хорошего вкуса".
Ранее представители театра, анонсируя постановку, заявляли, что "никогда еще не чувствовали себя так современно" и описывали представленного в спектакле древнеримского политика как "притягательного, народного, дерзкого, обладающего абсолютной властью".
Авиакомпания Delta Airlines наряду с Банком Америки и компанией American Express выступает одним из основных спонсоров деятельности некоммерческого театра Public Theatre.