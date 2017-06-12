Delta не будет спонсировать постановку Шекспира, где Цезарь похож на Трампа

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Авиакомпания Delta Airlines отказалась выступать спонсором современной постановки трагедии Уильяма Шекспира "Юлий Цезарь" из-за того, что древнеримский политик в спектакле похож на президента США Дональда Трампа, сообщает агентство Рейтер.

Трагедию Шекспира в современной обработке ставит некоммерческий театр Public Theater в Нью-Йорке. Как сообщается, Юлий Цезарь предстает в постановке сильным мужчиной со светлыми волосами и в деловом костюме, к которому прикреплен значок в виде американского флага. Жена главного героя, Кальпурния, говорит со славянским акцентом и носит дизайнерскую одежду.

По информации агентства, в авиакомпании заявили что "художественное руководство театра перешло границу хорошего вкуса".

Ранее представители театра, анонсируя постановку, заявляли, что "никогда еще не чувствовали себя так современно" и описывали представленного в спектакле древнеримского политика как "притягательного, народного, дерзкого, обладающего абсолютной властью".

Авиакомпания Delta Airlines наряду с Банком Америки и компанией American Express выступает одним из основных спонсоров деятельности некоммерческого театра Public Theatre.