Конкурс артистов балета и хореографов принесет сюрпризы, считает Григорович

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Выдающийся российский хореограф Юрий Григорович считает, что тринадцатый Конкурс артистов балета и хореографов, который начинается в Большом театре в воскресенье и продлится до 20 июня, принесет сюрпризы, об этом он сказал на пресс-конференции перед открытием конкурса.

Международный конкурс артистов балета учрежден в 1969 году и проводится раз в четыре года. У истоков московского конкурса стояли легенды русского балета — Галина Уланова, Ольга Лепешинская, Игорь Моисеев. С 1973 года возглавляет жюри Юрий Григорович.

"Никогда не знаешь, с чем будешь иметь дело, какие будут исполнители. Все двенадцать выпусков были с моим участием. Я все время знал и знаю, как происходили наши конкурсы. Эта акция сама по себе замечательная, мы так мало с балетными деятелями встречаемся. Тем более, встречаемся сейчас со всем миром… Я думаю, что этот конкурс может нам принести, как всегда, какие-то сюрпризы", — сказал Григорович.

Конкурс проходит в год 90-летия выдающегося российского хореографа Юрия Григоровича и в преддверии Года русского балета, которым объявлен 2018 год, и 200-летия артиста балета Мариуса Петипа. Оргкомитет конкурса возглавила зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.

Министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул, что такое стечение знаменательных дат делает конкурс в нынешнем году особенным. По его словам, трансляции всех этапов конкурса будут вестись онлайн.

"Вы знаете, тяжело быть русским человеком и не любить балет", — добавил министр.

Всего на участие в конкурсе было подано 278 заявок из 28 стран. По итогам отборочного тура по видеозаписям к участию в конкурсе допущено 200 человек из 27 стран, из них 170 в номинации "Артист балета" и 30 — в номинации "Хореографы".

В этом году обладателей Гран-при ждут самые высокие за всю историю конкурса премии — по 100 тысяч долларов победителю в номинации "Артист балета" и в номинации "Хореографы".