Стоун: ни один американский президент никогда не работал так, как Путин

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун впечатлен тем, как президент России Владимир Путин отстаивает интересы своей страны. Об этом кинематографист рассказал в интервью газете The New York Times.
По мнению Стоуна, российский президент в своей преданности работе похож на Джимми Картера, руководившего США с 1977 по 1981 годы.
Четырехсерийный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" выйдет в эфир 12-15 июня. Американский режиссер известен фильмами на острые политические темы. Героями его работ были президенты США Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.
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