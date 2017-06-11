Стоун: ни один американский президент никогда не работал так, как Путин

Американский режиссер Оливер Стоун отвечает на вопросы журналистов во время интервью

Американский режиссер Оливер Стоун отвечает на вопросы журналистов во время интервью

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун впечатлен тем, как президент России Владимир Путин отстаивает интересы своей страны. Об этом кинематографист рассказал в интервью газете The New York Times.

"Он — истинный сын России. Что касается моих ощущений, то я восхищаюсь его дисциплинированностью, способностью выполнять работу на протяжении 16 лет, его выносливостью, тем, как он работает. Насколько я знаю, ни один американский президент так не работал", — заявил режиссер.

По мнению Стоуна, российский президент в своей преданности работе похож на Джимми Картера, руководившего США с 1977 по 1981 годы.

Четырехсерийный фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным" выйдет в эфир 12-15 июня. Американский режиссер известен фильмами на острые политические темы. Героями его работ были президенты США Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший.

Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>