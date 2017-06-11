"Кинотавр" призвал власти обратить внимание на прокат фестивального кино

СОЧИ, 11 июн — РИА Новости. Программный директор российского кинофестиваля "Кинотавр" Ситора Алиева считает, что государство должно обратить внимание на дистрибуцию российских фильмов, представленных на кинофестивале.

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.

"Я считаю, что государство должно обратить внимание на то, что никто не хочет заниматься дистрибуцией русского кино — это медленные, маленькие деньги", — сказала Алиева на презентации двухтомника "Фонда кино" "Российская киноиндустрия — 2016".

Она подчеркнула, что фестиваль поставляет "осмысленных авторов", но картины в дальнейшем трудно продвигать в прокате.

"Мы теряем актуальность и оперативность показа", — добавила Алиева.

В свою очередь исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев отметил, что лауреаты "Кинотавра", в частности фильм "Про любовь" Анны Меликян, "неплохо чувствовали себя в прокате".

В конкурсную программу "Кинотавра" в этом году вошли 14 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова.