"Кинотавр" призвал власти обратить внимание на прокат фестивального кино
15:5111.06.2017
(обновлено: 16:00 11.06.2017)
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СОЧИ, 11 июн — РИА Новости. Программный директор российского кинофестиваля "Кинотавр" Ситора Алиева считает, что государство должно обратить внимание на дистрибуцию российских фильмов, представленных на кинофестивале.
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.
"Я считаю, что государство должно обратить внимание на то, что никто не хочет заниматься дистрибуцией русского кино — это медленные, маленькие деньги", — сказала Алиева на презентации двухтомника "Фонда кино" "Российская киноиндустрия — 2016".
Она подчеркнула, что фестиваль поставляет "осмысленных авторов", но картины в дальнейшем трудно продвигать в прокате.
"Мы теряем актуальность и оперативность показа", — добавила Алиева.
В свою очередь исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев отметил, что лауреаты "Кинотавра", в частности фильм "Про любовь" Анны Меликян, "неплохо чувствовали себя в прокате".
В конкурсную программу "Кинотавра" в этом году вошли 14 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова.
Торжественная церемония открытия фестиваля "Кинотавр" прошла в среду в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Екатерина Шпица.
В конкурсную программу "Кинотавра" этого года вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова и "Три сестры" Юрия Грымова.
Певица и актриса Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" представляла свой новый фильм "Бабушка легкого поведения", премьера которого состоится в августе этого года.
Жюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин и продюсер Игорь Мишин. На фото: актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.
Кинофестиваль открылся показом фильма Павла Чухрая "Холодное танго". На фото: актриса Наталья Бардо и режиссер фильма "Любовь в большом городе" Мариус Вайсберг.
Помимо основной конкурсной программы во время фестиваля пройдет конкурс короткометражного кино и традиционная программа "Кино на площади". На фото: актриса, композитор и сценарист Дарья Чаруша.
На "Кинотавре" вне конкурса пройдет российская премьера нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри на Каннском кинофестивале. На фото: актриса Наталья Рудова.
Шоумен, актер Александр Ревва появился на торжественной церемонии открытия "Кинотавра" в образе "бабушки легкого поведения".
Члены жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж" Леонид Демченко, композитор Евгений Гальперин, главный редактор программы "Кино в деталях" Надежда Родионова и председатель жюри, режиссер, оператор Сергей Мокрицкий.
В этом году на "Кинотавре" представят новый проект "Счастье — это…", направленный на поиск молодых талантливых кинематографистов, в котором может принять участие любой желающий. На фото: актриса Елизавета Арзамасова.
Актеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Пересильд входит в состав жюри основного конкурса 28-го "Кинотавра".
Актриса Агния Кузнецова, ее супруг танцор Максим Петров и актер Петр Федоров.
Актриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия кинофестиваля.
Актриса Анна Чурина раздает автографы зрителям на открытии 28-го "Кинотавра" в Сочи.
Показ фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", в котором актриса Елизавета Боярская играет главную женскую роль, станет специальным событием фестиваля этого года.
Актриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия фестиваля.
Исполнители главных ролей в сериале "Воронины", актеры Екатерина Волкова и Егор Дронов.
Звезда сериала "Королева красоты", актриса Валерия Кожевникова.
Актриса Нонна Гришаева на церемонии открытия кинофестиваля.
Член жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр", актриса Марина Александрова фотографируется со зрителями кинофестиваля.