Президент "Кинотавра" считает программу фестиваля конкурентной
17:5510.06.2017
(обновлено: 18:21 10.06.2017)
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент российского кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский считает программу нынешнего года "конкурентной".
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.
"Кинотавр" заинтересован в том, чтобы найти самых талантливый и ярких людей. Бывают годы, когда с трудом находится 14 фильмов, которые достойны большой аудитории, а бывают очень конкурентные программы фестиваля, в которых до последнего не знаешь, кто победит. Мне кажется, программа этого года будет таковой. На наш взгляд, в этом году есть 4-5 фильмов, которые очевидно составляют особый интерес", — сказал Роднянский на лекции в рамках фестиваля.
В конкурсную программу "Кинотавра" вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова.
Жюри конкурсной программы возглавил актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля – продюсер Александр Роднянский, сопредседатели Попечительского совета – режиссер Федор Бондарчук и программный директор фестиваля Ситора Алиева.
Торжественная церемония открытия фестиваля "Кинотавр" прошла в среду в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Екатерина Шпица.
В конкурсную программу "Кинотавра" этого года вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова и "Три сестры" Юрия Грымова.
Певица и актриса Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" представляла свой новый фильм "Бабушка легкого поведения", премьера которого состоится в августе этого года.
Жюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин и продюсер Игорь Мишин. На фото: актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.
Кинофестиваль открылся показом фильма Павла Чухрая "Холодное танго". На фото: актриса Наталья Бардо и режиссер фильма "Любовь в большом городе" Мариус Вайсберг.
Помимо основной конкурсной программы во время фестиваля пройдет конкурс короткометражного кино и традиционная программа "Кино на площади". На фото: актриса, композитор и сценарист Дарья Чаруша.
На "Кинотавре" вне конкурса пройдет российская премьера нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри на Каннском кинофестивале. На фото: актриса Наталья Рудова.
Шоумен, актер Александр Ревва появился на торжественной церемонии открытия "Кинотавра" в образе "бабушки легкого поведения".
Члены жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж" Леонид Демченко, композитор Евгений Гальперин, главный редактор программы "Кино в деталях" Надежда Родионова и председатель жюри, режиссер, оператор Сергей Мокрицкий.
В этом году на "Кинотавре" представят новый проект "Счастье — это…", направленный на поиск молодых талантливых кинематографистов, в котором может принять участие любой желающий. На фото: актриса Елизавета Арзамасова.
Актеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Пересильд входит в состав жюри основного конкурса 28-го "Кинотавра".
Актриса Агния Кузнецова, ее супруг танцор Максим Петров и актер Петр Федоров.
Актриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия кинофестиваля.
Актриса Анна Чурина раздает автографы зрителям на открытии 28-го "Кинотавра" в Сочи.
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Исполнители главных ролей в сериале "Воронины", актеры Екатерина Волкова и Егор Дронов.
Звезда сериала "Королева красоты", актриса Валерия Кожевникова.
Актриса Нонна Гришаева на церемонии открытия кинофестиваля.
Член жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр", актриса Марина Александрова фотографируется со зрителями кинофестиваля.