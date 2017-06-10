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Культура

Президент "Кинотавра" считает программу фестиваля конкурентной

17:5510.06.2017
(обновлено: 18:21 10.06.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПродюсер Александр Роднянский на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. Архивное фотоПродюсер Александр Роднянский на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент российского кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский считает программу нынешнего года "конкурентной".

26-й Открытый Российский кинофестиваль Кинотавр. Церемония закрытия. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пять важных премьер "Кинотавра-2017"

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.

"Кинотавр" заинтересован в том, чтобы найти самых талантливый и ярких людей. Бывают годы, когда с трудом находится 14 фильмов, которые достойны большой аудитории, а бывают очень конкурентные программы фестиваля, в которых до последнего не знаешь, кто победит. Мне кажется, программа этого года будет таковой. На наш взгляд, в этом году есть 4-5 фильмов, которые очевидно составляют особый интерес", — сказал Роднянский на лекции в рамках фестиваля.

В конкурсную программу "Кинотавра" вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев назвал "Кинотавр" уникальной лабораторией отечественного кино
Жюри конкурсной программы возглавил актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин.

Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля – продюсер Александр Роднянский, сопредседатели Попечительского совета – режиссер Федор Бондарчук и программный директор фестиваля Ситора Алиева.

Открытие "Кинотавра" в Сочи
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкТоржественная церемония открытия фестиваля "Кинотавр" прошла в среду в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Екатерина Шпица.Актриса Екатерина Шпица на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Торжественная церемония открытия фестиваля "Кинотавр" прошла в среду в сочинском Зимнем театре. На фото: актриса Екатерина Шпица.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ конкурсную программу "Кинотавра" этого года вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова и "Три сестры" Юрия Грымова.Посетители на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В конкурсную программу "Кинотавра" этого года вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова и "Три сестры" Юрия Грымова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПевица и актриса Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" представляла свой новый фильм "Бабушка легкого поведения", премьера которого состоится в августе этого года.Певица Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица и актриса Наталья Ионова-Чистякова (Глюкоза) на "Кинотавре" представляла свой новый фильм "Бабушка легкого поведения", премьера которого состоится в августе этого года.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЖюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин и продюсер Игорь Мишин. На фото: актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.Актер Дмитрий Дюжев и его супруга Татьяна на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Жюри конкурсной программы возглавит актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин и продюсер Игорь Мишин. На фото: актер Дмитрий Дюжев с супругой Татьяной.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкКинофестиваль открылся показом фильма Павла Чухрая "Холодное танго". На фото: актриса Наталья Бардо и режиссер фильма "Любовь в большом городе" Мариус Вайсберг.Актриса Наталья Бардо и режиссёр Мариус Вайсберг на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Кинофестиваль открылся показом фильма Павла Чухрая "Холодное танго". На фото: актриса Наталья Бардо и режиссер фильма "Любовь в большом городе" Мариус Вайсберг.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПомимо основной конкурсной программы во время фестиваля пройдет конкурс короткометражного кино и традиционная программа "Кино на площади". На фото: актриса, композитор и сценарист Дарья Чаруша.Актриса Дарья Чаруша на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Помимо основной конкурсной программы во время фестиваля пройдет конкурс короткометражного кино и традиционная программа "Кино на площади". На фото: актриса, композитор и сценарист Дарья Чаруша.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа "Кинотавре" вне конкурса пройдет российская премьера нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри на Каннском кинофестивале. На фото: актриса Наталья Рудова.Актриса Наталья Рудова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На "Кинотавре" вне конкурса пройдет российская премьера нового фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который получил приз жюри на Каннском кинофестивале. На фото: актриса Наталья Рудова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкШоумен, актер Александр Ревва появился на торжественной церемонии открытия "Кинотавра" в образе "бабушки легкого поведения".Шоумен, актёр Александр Ревва на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Шоумен, актер Александр Ревва появился на торжественной церемонии открытия "Кинотавра" в образе "бабушки легкого поведения".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧлены жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж" Леонид Демченко, композитор Евгений Гальперин, главный редактор программы "Кино в деталях" Надежда Родионова и председатель жюри, режиссер, оператор Сергей Мокрицкий.Члены жюри конкурса Кинотавр. Короткий метр на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Члены жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр" представитель России в Совете Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства "Евримаж" Леонид Демченко, композитор Евгений Гальперин, главный редактор программы "Кино в деталях" Надежда Родионова и председатель жюри, режиссер, оператор Сергей Мокрицкий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ этом году на "Кинотавре" представят новый проект "Счастье — это…", направленный на поиск молодых талантливых кинематографистов, в котором может принять участие любой желающий. На фото: актриса Елизавета Арзамасова.Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В этом году на "Кинотавре" представят новый проект "Счастье — это…", направленный на поиск молодых талантливых кинематографистов, в котором может принять участие любой желающий. На фото: актриса Елизавета Арзамасова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Пересильд входит в состав жюри основного конкурса 28-го "Кинотавра".Актеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актеры Риналь Мухаметов и Юлия Пересильд выступают на торжественной церемонии открытия кинофестиваля. Пересильд входит в состав жюри основного конкурса 28-го "Кинотавра".
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАктриса Агния Кузнецова, ее супруг танцор Максим Петров и актер Петр Федоров.Актриса Агния Кузнецова и ее супруг Максим Петров, и актёр Пётр Федоров на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Актриса Агния Кузнецова, ее супруг танцор Максим Петров и актер Петр Федоров.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия кинофестиваля.Актриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Екатерина Вилкова на торжественной церемонии открытия кинофестиваля.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАктриса Анна Чурина раздает автографы зрителям на открытии 28-го "Кинотавра" в Сочи.Актриса Анна Чурина на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Актриса Анна Чурина раздает автографы зрителям на открытии 28-го "Кинотавра" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоказ фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", в котором актриса Елизавета Боярская играет главную женскую роль, станет специальным событием фестиваля этого года.Актриса Елизавета Боярская на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Показ фильма Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", в котором актриса Елизавета Боярская играет главную женскую роль, станет специальным событием фестиваля этого года.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкАктриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия фестиваля.Актриса Светлана Ходченкова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Актриса Светлана Ходченкова на церемонии открытия фестиваля.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкИсполнители главных ролей в сериале "Воронины", актеры Екатерина Волкова и Егор Дронов.Актёры Екатерина Волкова и Егор Дронов на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Исполнители главных ролей в сериале "Воронины", актеры Екатерина Волкова и Егор Дронов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЗвезда сериала "Королева красоты", актриса Валерия Кожевникова.Актриса Валерия Кожевникова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Звезда сериала "Королева красоты", актриса Валерия Кожевникова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкАктриса Нонна Гришаева на церемонии открытия кинофестиваля.Актриса Нонна Гришаева на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Нонна Гришаева на церемонии открытия кинофестиваля.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкЧлен жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр", актриса Марина Александрова фотографируется со зрителями кинофестиваля.Актриса Марина Александрова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член жюри конкурса "Кинотавр. Короткий метр", актриса Марина Александрова фотографируется со зрителями кинофестиваля.
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