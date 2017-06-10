Президент "Кинотавра" считает программу фестиваля конкурентной

Продюсер Александр Роднянский на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. Архивное фото

Продюсер Александр Роднянский на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент российского кинофестиваля "Кинотавр" Александр Роднянский считает программу нынешнего года "конкурентной".

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 7 по 14 июня.

"Кинотавр" заинтересован в том, чтобы найти самых талантливый и ярких людей. Бывают годы, когда с трудом находится 14 фильмов, которые достойны большой аудитории, а бывают очень конкурентные программы фестиваля, в которых до последнего не знаешь, кто победит. Мне кажется, программа этого года будет таковой. На наш взгляд, в этом году есть 4-5 фильмов, которые очевидно составляют особый интерес", — сказал Роднянский на лекции в рамках фестиваля.

В конкурсную программу "Кинотавра" вошли 15 фильмов, в том числе "Аритмия" Бориса Хлебникова, альманах "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Заложники" Резо Гигинеишвили, "Рок" Ивана Шахназарова, "Теснота" Кантемира Балагова, "Три сестры" Юрия Грымова.

Жюри конкурсной программы возглавил актер и худрук Театра Наций Евгений Миронов, также в жюри вошли актриса Юлия Пересильд, сценарист Александр Родионов, киновед Нэнси Конди, режиссер Александр Велединский, оператор Игорь Гринякин, продюсер Игорь Мишин.

Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 1991 года. Организаторами фестиваля являлись продюсер Марк Рудинштейн и актер Олег Янковский. Президент кинофестиваля – продюсер Александр Роднянский, сопредседатели Попечительского совета – режиссер Федор Бондарчук и программный директор фестиваля Ситора Алиева.