Колчак и Нахимов: пиксельный арт в центре Севастополя

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В Севастополе накануне традиционного Офицерского бала появились "пиксельные" скульптуры офицеров. Жители города стали тут же выкладывать в Instagram снимки с Нахимовым и Колчаком, которые больше похожи на персонажей компьютерной игры Minecraft.

Публикация от Дана Грабер (@danagraber) Июн 8 2017 в 6:50 PDT

Автор скульптур — художник и дизайнер из Санкт-Петербурга Андрей Люблинский, в послужном списке которого около 30 персональных выставок. Люблинский работает в направлении паблик-арт, то есть создает временные объекты для общественных пространств: например, его авторские скамейки стояли в аэропорту Пулково и на территории "Сколково".

Один из самых известных городских проектов Люблинского — это фигуры "красных человечков", которые сначала появились в Перми, а потом и в других российских городах. Другая инсталляция художника получила название "Дружба народов" и демонстрировалась в Москве на ВДНХ — это были 15 четырехметровых пиксельных фигурок в национальных костюмах, которые представляли республики бывшего СССР.

Публикация от Лиза Ситник (@lizaveta_sitnik) Июн 6 2017 в 12:31 PDT

Теперь Люблинский сделал временные скульптуры для Севастополя — четыре объекта, которые он сам называет "пиксельными Колчаком, Нахимовым и двумя моряками", разместили на Приморском бульваре и Графской пристани.

"Я всегда с большим удовольствием рисую персонажей, и особенно интересно мне делать пиксельные картинки, когда средства ограниченны и приходится потрудиться, чтобы персонаж был узнаваем. Зачастую для этого необходимо собрать большое количество информации, не только изобразительной, но также прочитать массу статей и исторических ссылок в самых разнообразных источниках. Каждый раз, делая подобную работу, я узнаю очень много нового", — рассказал художник о своих скульптурах.

Публикация от Александр Пичужкин (@pihugkinaleksahdr) Июн 6 2017 в 12:32 PDT

По задумке организаторов, композиция Андрея Люблинского должна проанонсировать Офицерский бал, который пройдет в Севастополе на площади Михайловской батареи 11 июня. В этот традиционный для Севастополя праздник каждый год на берегу Черного моря собираются несколько сотен офицерских и гражданских пар для того, чтобы станцевать под музыку в исполнении симфонического и военно-духового оркестров.