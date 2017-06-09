Назван величайший фильм всех времен по версии кинолюбителей

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Фильм "Крестный отец" возглавил список величайших фильмов всех времен по версии киноманов. Рейтинг был составлен по результатам опроса влиятельного британского журнала Empire.
"Крестный отец" вытеснил на вторую строчку ленту Ирвина Кершнера 1980 года "Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар", которая была лидером прошлогоднего рейтинга. Третье место занял "Темный рыцарь" Кристофера Нолана (2008).
Также в первую десятку вошли "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти" и "Властелин колец: Братство кольца".
В опросе журнала участвовали 20 тысяч кинолюбителей.