Оливер Стоун рассказал, какие актеры могли бы сыграть Путина

12:2409.06.2017
(обновлено: 12:26 09.06.2017)
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о том, какие актеры могли бы в художественном фильме исполнить роль президента России Владимира Путина, сообщает издание New York Post.
"На первый взгляд, Джереми Реннер выглядит немного как он", — отметил Стоун. Он добавил, что Путин "очень умный", и что он не знает, насколько умен Реннер. "(Леонардо) Ди Каприо мог бы выглядеть как (Путин) — и он бы также смог сыграть Ленина", — заявил режиссер.
По данным издания, Стоун не собирается снимать художественный фильм про Путина. "Я не думаю, что у меня хватило бы мужества. Иногда после того, как я посмотрю то, что получилось, я не уверен в том, что еще могу выразить", — заявил он.
С понедельника в США на кабельном канале Showtime выходит документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным", который режиссер готовил два года.
Стоун отметил, что во время интервью держал Путина в постоянном напряжении своими неожиданными вопросами, интересуясь также тем, насколько крепко российский президент спит.
"Он сказал мне, что спит очень хорошо. Если бы я был на его месте, у меня бы уже был нервный срыв. Видимо, дзюдо помогает", — заявил режиссер изданию.
По словам Стоуна, он был впечатлен отсутствием демонстративности в ходе интервью, он описал российского президента как скромного человека. "Он ездит на своей машине и думает как шахматный игрок", — рассказал он.
"У Путина есть милая дача, — добавил режиссер. — Я не видел яхт или гигантских усадеб".
Также Стоун отметил, что, по его мнению, Путин дал интервью, потому что хочет, чтобы его услышали. "Также я думаю, мои вопросы заставили его напрячься", — сказал он.
Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президенты Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.
Уильям Оливер Стоун родился 15 сентября 1946 года в Нью-Йорке. Его отец был евреем, мать – католичкой французского происхождения. В качестве компромисса мальчика воспитывали в евангелистическом духе.
Одна из наиболее сильных работ Оливера Стоуна – антивоенная драма "Рожденный четвертого июля" (1989), основанная на реальных событиях, с Томом Крузом в главной роли. Фильм рассказывает о судьбе ветерана-инвалида, ставшего антивоенным активистом. Оливер Стоун также участвовал в написании сценария и продюсировании этой картины, а также сам снялся в фильме.
Одним из наиболее успешных фильмов Оливера Стоуна критики называют ленту "Уолл Стрит: Деньги не спят" (2010), где в полной мере представлены жестокие реалии банковской жизни. Главные роли в картине исполняют Майкл Дуглас и Шайа ЛаБаф.
Оливер Стоун награжден тремя премиями Американской киноакадемии "Оскар". Первой он был удостоен в 1978 году за лучший адаптированный сценарий к картине Алана Паркера "Полуночный экспресс". Две остальные награды он получил уже как режиссер двух антивоенных лент – "Взвод" и "Рожденный четвертого июля".
На фото: режиссер Оливер Стоун на Голливудской "Аллее славы".
По мнению кинокритиков, по многим фильмам Оливера Стоуна можно изучать историю США. Еще одна его антивоенная картина – драма "Взвод" (1986) о войне во Вьетнаме с Томом Беренджером в главной роли. Оливер Стоун также написал сценарий к этому фильму.
В 1967 году Оливер Стоун был призван в армию. Он воевал во Вьетнаме, участвовал в сражении за базу огневой поддержки Burt, дважды был ранен. Домой будущий режиссер вернулся с наградами, в частности, "Пурпурным сердцем" и "Бронзовой звездой".
Оливер Стоун работал вместе с Квентином Тарантино. В 1994 году по их сценарию вышел фильм "Прирожденные убийцы" – история о молодых влюбленных Меллори и Микки, которые, словно подражая легендарным Бонни и Клайду, путешествуют по стране и убивают всех подряд. Главные роли в картине играют Вуди Харрельсон и Джульетт Льюис.
Еще один остросюжетный и захватывающий криминальный триллер Оливера Стоуна – картина "Особо опасны" (2012), главные роли в которой исполнили Тейлор Китч, Блейк Лайвли и Аарон Тейлор-Джонсон.
Оливер Стоун женат на кореянке Сун-Чжун Юнг. Они вместе уже больше 20 лет. У пары есть общая дочь Тара.
Оливер Стоун дебютировал в кино как режиссер в 1971 году, представив свою короткометражную картину "Последний год во Вьетнаме". Очень скоро он вошел в небольшое сообщество кинематографистов, которые считались лицом "нового Голливуда".
На фото: режиссер Оливер Стоун с актерами Майклом Дугласом и Джошом Бролином на 63-м международном кинофестивале в Каннах.
В 2004 году вышла историческая картина Оливера Стоуна "Александр" об одной из самых значимых политических фигур древности с Колином Фарреллом в главной роли. Фильм получился масштабным и зрелищным. Однако критики считают эту работу далеко не самой лучшей экранизацией истории жизни Александра Македонского.
Оливер Стоун сам снимался в некоторых своих фильмах. В частности, его можно увидеть в картинах "Битва за возвращение любви", "Уолл-Стрит", "Каждое воскресенье", "Дикие пальмы". В роли самого себя режиссер появляется в лентах "Песона нон-грата", "Команданте", "В поисках Фиделя".