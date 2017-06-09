"Мыслит как шахматист": Стоун рассказал о встречах с Путиным

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о впечатлениях от встреч с Владимиром Путиным во время съемок документального фильма о российском президенте. Интервью кинематографиста опубликовано на сайте газеты The New York Post.
Путин и Стоун также беседовали дома и в рабочем кабинете главы государства. По словам режиссера, президент скромен, умен и находится в отличной физической форме.
"Я с ним не качался, но он в отличной форме. Думаю, я был бы смущен", — сказал Стоун.
Рассуждая о том, почему российский лидер согласился разговор, Стоун предположил: "Он согласился на интервью, потому что хочет быть услышанным". Кинематографист пояснил, что старался задавать Путину неожиданные вопросы. Многие из них не связаны непосредственно с работой президента. Например, режиссер поинтересовался, хорошо ли спит его собеседник.
Путин занимается дзюдо с одиннадцати лет, а также владеет черным поясом по каратэ.
Режиссера впечатлило то, что во время встреч с Путиным не увидел никакой "показухи" ни в поведении российского президента, ни в том, что его окружает.
"У Путина есть отличная дача. Яхт и гигантских особняков я не видел", — добавил кинематографист.
По словам Оливера Стоуна, Владимир Путин любит женщин: "Он буквально засиял, когда рядом появилась моя жена".
"Первое, что приходит на ум — Джереми Реннер, он похож на Путина. Но Путин очень умен, а я не знаю, насколько умен Реннер. (Леонардо) Ди Каприо мог бы быть похожим на Путина, он и Ленина мог бы сыграть", — сказал Стоун.
Отрывки из картины Оливера Стоуна уже опубликованы на канале Showtime в Youtube. Полная четырехсерийная версия фильма "Интервью с Путиным" будет показана 12-15 июня.