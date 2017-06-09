"Мыслит как шахматист": Стоун рассказал о встречах с Путиным

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун рассказал о впечатлениях от встреч с Владимиром Путиным во время съемок документального фильма о российском президенте. Интервью кинематографиста опубликовано на сайте газеты The New York Post.

"Он сам водит машину и мыслит как шахматист", — отметил режиссер, сопровождавший президента в одной из поездок на автомобиле.

Путин и Стоун также беседовали дома и в рабочем кабинете главы государства. По словам режиссера, президент скромен, умен и находится в отличной физической форме.

"Я с ним не качался, но он в отличной форме. Думаю, я был бы смущен", — сказал Стоун.

Рассуждая о том, почему российский лидер согласился разговор, Стоун предположил: "Он согласился на интервью, потому что хочет быть услышанным". Кинематографист пояснил, что старался задавать Путину неожиданные вопросы. Многие из них не связаны непосредственно с работой президента. Например, режиссер поинтересовался, хорошо ли спит его собеседник.

"Он сказал мне, что спит очень хорошо. На его месте я бы безумно нервничал. Видимо, ему помогает дзюдо", — считает Стоун.

Путин занимается дзюдо с одиннадцати лет, а также владеет черным поясом по каратэ.

Режиссера впечатлило то, что во время встреч с Путиным не увидел никакой "показухи" ни в поведении российского президента, ни в том, что его окружает.

"У Путина есть отличная дача. Яхт и гигантских особняков я не видел", — добавил кинематографист.

По словам Оливера Стоуна, Владимир Путин любит женщин: "Он буквально засиял, когда рядом появилась моя жена".

Говоря о перспективах создания художественного фильма о российском президенте, Стоун заметил, что у него есть несколько кандидатур на роль главного героя.

"Первое, что приходит на ум — Джереми Реннер, он похож на Путина. Но Путин очень умен, а я не знаю, насколько умен Реннер. (Леонардо) Ди Каприо мог бы быть похожим на Путина, он и Ленина мог бы сыграть", — сказал Стоун.

Отрывки из картины Оливера Стоуна уже опубликованы на канале Showtime в Youtube. Полная четырехсерийная версия фильма "Интервью с Путиным" будет показана 12-15 июня.