Стоун рассказал в документальном фильме, как Путин занимается спортом

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм о президенте России Владимире Путине, показал, как российский лидер занимается спортом, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на отрывки фильма.

Путин показан за игрой в хоккей и тренировками на тренажере. Он также рассказал Стоуну, что ежедневно плавает и поднимает тяжести, сообщает агентство.

"Также показано, как Путин в своей резиденции кормит морковью породистую лошадь, названную в честь голландского теоретического физика Йоханнеса Дидерика ван дер Ваальса", — сообщает Блумберг.