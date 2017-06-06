Игги Поп выступит в Москве 19 октября
14:2106.06.2017
(обновлено: 14:22 06.06.2017)
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. "Крестный отец" панк-рока Игги Поп выступит в Москве в клубе Stadium 19 октября, сообщают организаторы мероприятия.
"Игги Поп и музыка – единое целое. Доказательством тому стали поистине великие песни The Passenger, знаменитая China Girl, записанная Боуи, Lust for Life, Real Wild Child и другие. Он может попасть в историю как патриарх панка и один из величайших провокаторов рок-н-ролла, однако наиболее разрушительным качеством Попа всегда была его способность очаровать всех и каждого. Мы давно ждали его возвращения! Москва — Stadium — 19 октября", — говорится в сообщении.
Псевдоним Джеймса Остерберга – Игги Поп – появился из-за его участия в группе The Iguanas. Позже Игги вместе с братьями, гитаристом Роном, барабанщиком Скоттом Эштоном и басистом Дэйвом Александером организовал группу The Stooges. За вклад в развитие рок-альтернативы музыканта величают "крестным отцом" панк-рока и гранжа — в 2009 году авторитетный британский журнал Classic Rock удостоил его звания "Живая легенда", а группа Попа The Stooges была семь раз номинирована на включение в "Зал славы рок-н-ролла" и только 15 марта 2010 года была введена туда на торжественной церемонии, состоявшейся в Нью-Йорке.
Создателя и вокалиста группы The Stooges Игги Попа часто называют главным террористом рок-н-ролла. Его музыка и скандальная манера выступать на сцене повлияли на такие команды как Sex Pistols, Ramones, Nirvana, R.E.M. и многие другие. На фото: выступление на фестивале в Ньюпорте, Англия, 2008 год.
Настоящее имя Игги Попа Джеймс Ньюэл Остерберг-младший. Он родился в городе Ипсиланти в Мичигане. По его собственным словам, его родители были единственными людьми с высшим образованием во всем трейлер-парке, где выросла будущая рок-звезда. На фото: Игги Поп со своей подругой Ниной Алу на премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, 2017 год.
Прозвище "Игги" ему дали в то время, когда Джеймс играл в своей первой группе "The Iguanas". "Это выводило меня из себя, ведь тогда крутых ребят называли Таб или Рок... Мне потребовалось тридцать лет, чтобы превратить это имя в то, чего мне хотелось", - заявил музыкант в интервью журналу Esquire. На фото: выступление на фестивале в Ньюпорте, Англия, 2008 год.
В 1967 году Игги побывал на концерте The Doors и был настолько поражен поведением ее солиста Джима Моррисона, что решил так же как он "раздвигать границы сцены". На фото: Игги Поп на промо-мероприятии бренда Chilli Beans на Неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия, 2014 год.
Именно Игги Поп изобрел так называемый stage diving - ныряние со сцены в толпу фанатов - прием, который взяли на вооружение все последующие рок-звезды. На фото: Выступление на фестивале в Грант-парке в Чикаго, 2007 год.
Игги Поп никогда не был супер-популярен, однако первые два диска группы The Stooges одноименный "The Stooges" и "Fun House" стали классикой панк-рока. На фото: выступление на фестивале "Концерты нового тысячелетия" в Сантьяго-де-Компостеле, Испания, 2004 год.
Игги Поп на 69-ом Каннском кинофестивале в 2016 году представлял документальный фильм Джима Джармуша "Gimme Danger", посвященный истории группы The Stooges.
В ноябре 2009 года пионеру панк-рока на церемонии Classic Rock Roll Honor Awards присвоили титул "Живая легенда".
Группа The Stooges семь раз номинировалась на включение в Зал славы рок-н-ролла, и только 15 марта 2010 года Игги Поп наконец получил заветную статуэтку.
За вклад в развитие альтернативной рок-музыки Игги Попа часто называют "крестным отцом" или "дедушкой" панк-рока и гранжа. На фото: Игги Поп во время выступления на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе, 2015 год.
Начиная с 90-х годов Игги Поп стал много сниматься в кино. Наиболее запоминающимися стали его роли в фильмах Джима Джармуша "Кофе и сигареты" и "Мертвец". На фото: Игги Поп позирует во время съемок для обложки своего альбома "Ready To Die", 2013 год.