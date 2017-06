Игги Поп выступит в Москве 19 октября

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. "Крестный отец" панк-рока Игги Поп выступит в Москве в клубе Stadium 19 октября, сообщают организаторы мероприятия.

"Игги Поп и музыка – единое целое. Доказательством тому стали поистине великие песни The Passenger, знаменитая China Girl, записанная Боуи, Lust for Life, Real Wild Child и другие. Он может попасть в историю как патриарх панка и один из величайших провокаторов рок-н-ролла, однако наиболее разрушительным качеством Попа всегда была его способность очаровать всех и каждого. Мы давно ждали его возвращения! Москва — Stadium — 19 октября", — говорится в сообщении.

Псевдоним Джеймса Остерберга – Игги Поп – появился из-за его участия в группе The Iguanas. Позже Игги вместе с братьями, гитаристом Роном, барабанщиком Скоттом Эштоном и басистом Дэйвом Александером организовал группу The Stooges. За вклад в развитие рок-альтернативы музыканта величают "крестным отцом" панк-рока и гранжа — в 2009 году авторитетный британский журнал Classic Rock удостоил его звания "Живая легенда", а группа Попа The Stooges была семь раз номинирована на включение в "Зал славы рок-н-ролла" и только 15 марта 2010 года была введена туда на торжественной церемонии, состоявшейся в Нью-Йорке.