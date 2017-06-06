Минкульт обещал привезти на "Русские сезоны" в Японию Чебурашку

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Заместитель министра культуры России Александр Журавский в ходе пресс-конференции, посвященной открытию "Русских сезонов" в Японии, заявил, что ведомство планирует привезти в Страну восходящего солнца российские мультфильмы, передает корреспондент "Sputnik Япония".

"Мы постараемся, с учетом интереса японской публики, привезти и российских аниматоров, и российские анимационные программы в Японию", — сообщил Журавский.

Как известно, российский анимационный персонаж Чебурашка пользуется в Японии не меньшей популярностью, чем балет или классическая музыка. Тем не менее на данный момент в программу "Русских сезонов" не включены мероприятия, посвященные российской анимации.

Всего, по словам Журавского, в "Русских сезонах" в Японии задействовано 1,5 тысячи артистов. Фестиваль официально открылся в воскресенье в Токио при участии премьер-министра Японии Синдзо Абэ и вице-премьера правительства России Ольги Голодец. Около 250 мероприятий пройдут в 42 городах страны.

Большой театр привез спектакль "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича и впервые — "Пламя Парижа" в постановке Алексея Ратманского. Выступления балета Большого в этом году в Японии приурочены и к 60-летию с начала гастролей коллектива в этой стране. Всего будет дано 15 спектаклей в пяти городах: Токио, Осаке, Оцу, Хиросиме и Сендае.