Валдис Пельш отметил 50-летие премьерой фильма о покорении Эвереста

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш отметил в понедельник 50-летие в столичном кинотеатре "Москва" премьерой документального фильма "Ген высоты" о покорении Эвереста, продюсером и ведущим которого стал именинник.

"Никто еще фильм не видел. Это результат двухлетней работы. Мы в первый год пошли (съёмки в апреле 2015 года пришлось остановить из-за землетрясения в Непале – ред.), продолжили во второй раз…", — рассказала РИА Новости режиссер и продюсер фильма Кристина Козлова.

Козлова отметила, что, помимо стихии, съемки были сопряжены со многими проблемами, в частности, с физиологическими, понятными каждому альпинисту.

"Это горная переносимость, мы проходили гипоксические тренировки на базе Олимпийского комитета. Было очень тяжело. Во второй раз, когда мы поехали в горы, у нас уже была гипоксическая "память тела" — это чуть проще, но все равно невероятно для съемочной группы, которая никогда не была в горах. Альпинисты себя чувствуют плохо, а мы еще и работать должны, чтобы подробно рассказать о восхождении на Эверест от начала и до конца", — отметила Козлова.

Пельш, не успев появиться на собственном юбилее и премьере, сразу же получил в подарок гипоксическую палатку альпиниста.

"Палатка разряжает воздух, чтобы ваш организм начал адаптироваться к высоте…", — начал просвещать журналистов Пельш, но сразу же был окружен гостями с цветами подарками. В частности, известный модельер Игорь Гуляев со шляпной коробкой с брендом своего модного дома в руках рассказал РИА Новости, что в подарок юбиляру он приготовил авторскую "зимнюю шапку для покорения вершин".

Приняв поздравления от гостей, Пельш рассказал журналистам, что пик Эвереста – более 8 тысяч метров — он не покорил, на вершине работали профессионалы с камерами, в частности, руководитель экспедиции, мастер спорта по альпинизму Александр Абрамов, также присутствовавший на премьере. Еще один участник съемочной группы — заслуженный мастер спорта СССР, единственный российский альпинист, "покоривший 13 из 14 восьмитысячников мира" Сергей Богомолов.

"То, что Валдис дошел до высоты 6400 метров – это большой подвиг, у нас и задачи такой не было, взойти на пик более 8 тысяч метров", — рассказала РИА Новости Козлова.

По словам Пельша, фильм, состоящий из трех серий продолжительностью час каждая, планируется к показу Первым каналом в июне-июле этого года. В кинотеатре показали усеченную версию – 2 часа 20 минут.

Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале в апреле 2015 года, в момент съемок фильма. Эпицентр землетрясения располагался в 82 километрах к северо-западу от Катманду, очаг залегал на глубине 15 километров, погибли боле 850 человек. Базовый лагерь съемочной группы не пострадал.

Трёхсерийный документальный фильм "Ген высоты" c элементами реалити-шоу рассказывает обо всех этапах покорения Эвереста. Началось оно в 20-е годы прошлого столетия. С момента первого удачного восхождения вершины достигло более двух тысяч человек, среди которых около 100 россиян. До сих пор на склонах Эвереста лежат тела погибших альпинистов. Их насчитывается больше 250. По статистике, на 13 взошедших на Эверест — один погибший. Борьба с высотой, холодом, ветром, гипоксией, обморожения, падения в пропасть и лавины преследуют каждого идущего на вершину.