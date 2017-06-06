Автомедон и пошлый мадригал: что хотел сказать Пушкин в "Евгении Онегине"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Анна Михайлова. В день рождения "Солнца русской поэзии" в России традиционно отмечается Пушкинский день. Свой знаменитый роман в стихах "Евгений Онегин", который принято называть энциклопедией русской жизни, Пушкин завершил в 1830 году. Но исследователи до сих пор занимаются толкованием слов и значений, заложенных в тексте. Проверьте, насколько хорошо вы знаете этот хрестоматийный текст, по карточкам, составленным на основе книги Ю. М. Лотмана "Роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Комментарий".