"Русские торги" Christie's принесли более пяти миллионов фунтов стерлингов

ЛОНДОН, 5 июн – РИА Новости, Мария Табак. "Русские торги" Christie's в Лондоне в понедельник принесли более 5 миллионов фунтов стерлингов, сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

"Эта сумма превысила общий верхний эстимейт в 3,5 миллиона фунтов стерлингов. С молотка ушли 77% лотов. В торгах приняли участие 238 клиентов из 40 стран. Из ста покупателей на аукционе 20% были новыми для русского департамента Christie's", — рассказала собеседница агентства.

Топ-лотом торгов стал эскиз костюма Креонта 1904 года к одной из постановок "Антигоны" Софокла, над которой работал Лев Бакст. Работа ушла за 377 тысяч фунтов стерлингов после пятиминутной борьбы ставок, втрое превысив свой эстимейт. Работа Константина Сомова "Летнее утро" продана за 281 тысячу фунтов стерлингов при первоначальной оценке в 60-80 тысяч.

"Портрет мальчика" кисти Бориса Григорьева, созданный в начале 1930-х годов и впервые появлявшийся на рынке, был продан с превышением эстимейта за 257 тысяч фунтов стерлингов.

Картина Леонида Пастернака "У К.А. Коровина: старинные песни (Шаляпин и художники)", ранее находившаяся в коллекции знаменитой голливудской актрисы Натали Вуд, продана за 106 тысяч фунтов стерлингов при эстимейте 60-80 тысяч. На картине изображены Константин Коровин, Федор Шаляпин, Леонид Пастернак, Абрам Архипов, Павел Тучков и князь Сергей Щербатов.

Серебряный ковш Фаберже ушел с молотка за 87, 5 тысяч фунтов стерлингов, став топ-лотом в секции декоративно-прикладного искусства.

"Этот первый в году аукцион русского искусства показал, что рынок динамично развивается. Атмосфера в зале была энергичной и подкреплена интенсивной торговлей как по телефону, так и по интернету. Потрясающая статистика доказывает, что интерес к русскому искусству набирает обороты. Как и прежде, большинство покупателей — 70% — были русскоговорящими, но 30% лотов было приобретено иностранными клиентами", — прокомментировали итоги торгов директора департамента русского искусства Christie's Сара Мэнсфилд и Хелен Калвер-Смит.