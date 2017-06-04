"Русские сезоны" в Италии планируют открыть в январе выступлением Мариинки

ТОКИО, 4 июн — РИА Новости, Иван Захарченко. Фестиваль искусств "Русские сезоны" в Италии планируется открыть в январе 2018 года выступлением Мариинского театра, сообщила журналистам в воскресенье вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, как идет подготовка к "Русским сезонам" в Италии, Голодец сказала, что идет согласование программы.

"Планируем, что открытие состоится в январе выступлением Мариинского театра", — отметила Голодец.

В воскресенье она приняла участие в открытии первого фестиваля "Русские сезоны" в Японии.