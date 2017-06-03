На фестивале "Красная площадь" прошел вечер памяти Евгения Евтушенко

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости, Тамара Ходова. Вечер памяти поэта Евгения Евтушенко прошел в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", стихи последнего знаменитого шестидесятника прочитали заслуженные артисты России.
Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США. Там же он и скончался 1 апреля на 85-м году жизни.
"Это не просто вечер, это часть фестиваля "Мой Евтушенко". Изначально Евгений Александрович (Евтушенко) задумал три программы – одна из них должна была состояться в концертом зале имени Чайковского, это чисто поэтический вечер с артистами драматических театров. Когда поэта не стало, было решено этот поэтический вечер все-таки провести", — рассказал организатор вечера Сергей Винников.
Ровно год назад, 3 июня, в рамках книжного фестиваля Евтушенко проводил свою творческую встречу, общался с поклонниками и раздавал автографы.
Вечер памяти начался с видео-пролога "Идут белые снеги", а затем поэт Владимир Вишневский прочитал свое стихотворение памяти Евтушенко. Программу продолжила специальная композиция на стихи поэта лауреатов телевизионного проекта "Синяя птица". Они исполнили такие стихи, как "Поэт в России — больше чем поэт", "Людей неинтересных в мире нет", "Лучшим из поколений". Завершил выступление Ильяс Невретдинов, который сыграл на трубе тему из картины "Свой среди чужих".
Для вечера памяти организаторы выбрали крупные произведения поэта. Так, народный артист России Алексей Щейнин прочел стих "Третья память", актриса театра "Современник" Дарья Белоусова — произведения "Сватовство" и "Поющая дамба", народный артист России Валерий Шейман — "Казнь Степана Разина", а заслуженный артист России Владимир Скворцов — "СССР-ФРГ 1955".