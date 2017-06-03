На фестивале "Красная площадь" прошел вечер памяти Евгения Евтушенко

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости, Тамара Ходова. Вечер памяти поэта Евгения Евтушенко прошел в рамках книжного фестиваля "Красная площадь", стихи последнего знаменитого шестидесятника прочитали заслуженные артисты России.

Выдающийся поэт-шестидесятник Евгений Евтушенко родился в 1932 году в Иркутской области. На его счету множество сборников стихов и 19 поэм, в том числе "Братская ГЭС", "Бабий Яр", "Коррида", "Под кожей статуи Свободы". Он также получил известность как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. В 1991 году поэт заключил преподавательский контракт с университетом в штате Оклахома и с тех пор жил с семьей в США. Там же он и скончался 1 апреля на 85-м году жизни.

"Это не просто вечер, это часть фестиваля "Мой Евтушенко". Изначально Евгений Александрович (Евтушенко) задумал три программы – одна из них должна была состояться в концертом зале имени Чайковского, это чисто поэтический вечер с артистами драматических театров. Когда поэта не стало, было решено этот поэтический вечер все-таки провести", — рассказал организатор вечера Сергей Винников.

Ровно год назад, 3 июня, в рамках книжного фестиваля Евтушенко проводил свою творческую встречу, общался с поклонниками и раздавал автографы.

Вечер памяти начался с видео-пролога "Идут белые снеги", а затем поэт Владимир Вишневский прочитал свое стихотворение памяти Евтушенко. Программу продолжила специальная композиция на стихи поэта лауреатов телевизионного проекта "Синяя птица". Они исполнили такие стихи, как "Поэт в России — больше чем поэт", "Людей неинтересных в мире нет", "Лучшим из поколений". Завершил выступление Ильяс Невретдинов, который сыграл на трубе тему из картины "Свой среди чужих".

Центральным событием вечера стала премьера рок-оперы "Ванька-встанька" на стихи Евтушенко "Сказка о русской игрушке". Как рассказал РИА Новости Винников, опера была написана 45 лет назад Владимиром Мулявиным для группы "Песняры". "Они исполнили ее раза три и как-то забросили. В прошлом году к 75-летию Мулявина мы ее возобновили, и она сейчас была представлена. В декабре я Евтушенко ее показал, он пришел в неописуемый восторг: "Как же я 45 лет жил и не знал, что у меня есть такое замечательное произведение?" — подчеркнул собеседник агентства.

Для вечера памяти организаторы выбрали крупные произведения поэта. Так, народный артист России Алексей Щейнин прочел стих "Третья память", актриса театра "Современник" Дарья Белоусова — произведения "Сватовство" и "Поющая дамба", народный артист России Валерий Шейман — "Казнь Степана Разина", а заслуженный артист России Владимир Скворцов — "СССР-ФРГ 1955".