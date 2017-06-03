Эксперт назвал рынок русского искусства благоприятным для покупателей

ЛОНДОН, 3 июн – РИА Новости, Мария Табак. Нынешний рынок русского искусства благоприятен для покупателей, уровень цен остается ниже, чем был два-три года назад, рассказал РИА Новости в преддверии начинающейся в понедельник недели "русских торгов" в Лондоне президент нью-йоркского Shapiro Auctions, единственного в США аукционного дома, специализирующегося на русском искусстве, Джин Шапиро.

"В настоящее время рынок русского искусства находится на этапе корректировки цен. Это рынок покупателя, и цены сейчас заметно более доступны, чем были всего лишь два-три года назад, хотя произведения наивысшего качества продолжают продаваться за дорого. Вкусы также несколько поменялись, сейчас наибольшим спросом, пользуются, наравне с работами 19 века, топовые произведения современного искусства, но покупатели сейчас стали гораздо более требовательными", — сказал Шапиро.

По мнению специалиста, нынешняя политика низких эстимейтов помогает уравновесить рынок.

"Когда остается слишком много непроданных лотов, это означает, что рынок "не тянет" высокие цены. Более консервативные эстимейты позволяют повысить число проданных лотов и оживить покупательскую активность", — отметил он.

По его словам, Лондон был и остается столицей "русских торгов", главным образом, благодаря близости к России и благоприятной налоговой политике.

Комментируя предложения основных лондонских аукционных домов в рамках "русской недели", Шапиро особо отметил картину "Портрет маршала Жукова верхом", выставленную на торги Sotheby"s 6 июня.

"Это невероятная монументальная работа, прославляющая победу России над фашизмом. Мне она очень нравится", — признался он.

"В целом же ассортимент сейчас уже, чем был раньше, хотя работы продаются качественные", — добавил Шапиро.