Гергиев представил Путину новый концертный зал в Ленинградской области

Владимир Путин во время посещения нового концертного зала Мариинского театра в Репино. 3 июня 2017

Владимир Путин во время посещения нового концертного зала Мариинского театра в Репино. 3 июня 2017

РЕПИНО (Ленинградская обл.), 3 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил новый концертный зал в поселке Репино, который ему представил дирижер Валерий Гергиев.

Маэстро показал российскому лидеру зрительный зал, построенный в соответствии с новейшими технологиями и вмещающий до 300 зрителей. Общая площадь зала — 315 квадратных метров, все его внутреннее убранство выполнено из дерева.

После осмотра зала Путин послушал несколько произведений в исполнении оркестра под руководством Гергиева, за дирижерский пульт встал концертмейстер и дирижер Страдивари-ансамбля Мариинского театра Лоренц Настурика-Гершовичи.

Во время выступления оркестра Путин и Гергиев обменивались репликами. После за дирижерский пульт встал сам маэстро.

После концерта Гергиев показал президенту РФ несколько старинных музыкальных инструментов.

Архитектор новой концертной площадки — французский мастер Ксавье Фабр. Над созданием уникальной акустической системы зала работал всемирно известный инженер акустического проектирования Ясухиса Тойота, создавший акустику Концертного зала Мариинского театра и строящегося концертного зала "Зарядье" в Москве.

Работа новой концертной площадки будет ориентирована на детей и юношество, пенсионеров и ветеранов, а также на малоимущие слои населения. Разработка концертных программ и планирование мероприятий будет осуществляться совместно с Мариинским театром и Фондом Валерия Гергиева при поддержке и по согласованию с министерством культуры и министерством образования Российской Федерации. В частности, новую сцену предполагается задействовать под этапы подготовки к Международному конкурсу им. Чайковского — от первых выступлений юных виртуозов, до концертов лауреатов и обладателей Гран-при конкурса.

Другие новости региона читайте здесь>>