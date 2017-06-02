Умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Балетмейстер-репетитор Мариинского театра, заслуженный артист России Сергей Вихарев скоропостижно скончался на 56-м году жизни. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте театра.

Вихарев исполнял ведущие роли в балетах "Сильфида", "Спящая красавица", "Шопениана", "Жизель", "Ромео и Джульетта" и других. Он также был первым исполнителем балетов Олега Виноградова "Витязь в тигровой шкуре", "Броненосец Потемкин", "Петрушка". С 2007 года Вихарев был балетмейстером-репетитором Мариинского театра. Он также принимал участие в постановке балетов в отечественных и зарубежных театрах.

Творческий коллектив театра выразил соболезнования родным и близким умершего.