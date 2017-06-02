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Культура

Легионеры и наполеоновская армия: открылся фестиваль "Времена и эпохи"

15:3502.06.2017
(обновлено: 16:04 02.06.2017)
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© Фото : предоставлено пресс-службой агентства "Ратоборцы"/ Андрей БойковФестиваль Времена и эпохиФестиваль Времена и эпохи
© Фото : предоставлено пресс-службой агентства "Ратоборцы"/ Андрей Бойков

МОСКВА, 2 июня — РИА Новости, Анна Михайлова. Машина времени на улицах Москвы — исторический фестиваль "Времена и эпохи. Собрание" — переносит посетителей в 12 эпох за 12 дней. В этом году крупнейшая в России выставка достижений мировой реконструкции соберет шесть тысяч участников из 22 стран. Самые зрелищные моменты ждут посетителей на закрытии фестиваля 12 июня на Тверском бульваре. В отличие от предыдущих лет, в этот раз мероприятия не будут ограничены территорией заповедника "Коломенское", а пройдут параллельно на 30 городских площадках. РИА Новости узнало, где стоит прогуляться в эти дни любителям истории.

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© РИА Новости
Кавалькада Екатерины Великой и бои римских легионов: фестиваль "Времена и эпохи"

Бульвары, парки, скверы, центральные улицы и площади Москвы до 12 июня станут лагерями реконструкторов со всего мира. "Идея фестиваля "Времена и эпохи. Собрание" — объединить все эпохи, которые были представлены за прошлые шесть лет", — рассказывает директор PR-агентства исторических проектов "Ратоборцы" Анастасия Бобровских.

"В этом году мы решили объединить эти эпохи и показать масштаб и красоту истории. От реконструкции Железного века на Тверском бульваре, которой еще никогда не было в России, до Великой Отечественной войны, то есть всего это 12 эпох. Но если посчитать хорошенько, можно найти все 22. Мы давно планировали, чтобы фестиваль вышел за пределы "Коломенского" и разросся по Москве".

© Фото : предоставлено пресс-службой агентства "Ратоборцы"/ Андрей БойковОткрытие международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание"
© Фото : предоставлено пресс-службой агентства "Ратоборцы"/ Андрей Бойков
Открытие международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание"

Любой прохожий может неожиданно стать участником исторической реконструкции. На площадках фестиваля можно пообщаться с реконструкторами и узнать необычные подробности из жизни людей разных эпох, опробовать на практике ремесла и игры минувших времен.

"Новый Арбат превратится в боевую арену, там будет представлено в разных видах историческое фехтование, будут постоянно проходить бои, в которых можно будет поучаствовать и взрослым, и детям от восьми лет. Естественно, всё безопасно. Мы знаем, что многие подростки увлекаются историческим фехтованием, и, как правило, после фестиваля приходит очень много заявок от молодежи: спрашивают, каким образом можно стать реконструктором и попасть в клуб," — рассказала Анастасия Бобровских.

© Фото : предоставлено пресс-службой агентства "Ратоборцы"/ Андрей БойковОткрытие международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание"
© Фото : предоставлено пресс-службой агентства "Ратоборцы"/ Андрей Бойков
Открытие международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание"

Итальянские легионеры в парках и "петровцы" на площадях. В эти дни на историю можно "наткнуться" буквально везде. На Петровском бульваре проходит военно-историческая миниатюра, посвященная теме солдатиков. На территории бывшей Немецкой слободы — район Бауманской — воссоздана старая Москва XVIII века с Монетным двором и Школой навигации.

Архитектор Юрий Григорян
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Архитектор Юрий Григорян: мы ведем "египетскую" по своим масштабам стройку

На Чистых прудах — "Севастопольский променад", рассказывающий об истории города в XIX веке и трагических событиях Крымской войны. На Страстном бульваре разыгрывается "Война и мир": здесь ждут всех, кто интересуется наполеоникой 1812 года. Посреди улицы можно встретить членов французской и русской армии, мимо то и дело проносятся всадники на лошадях.

Тем, кто увлекается инженерией, стоит посетить площадку на Восточной улице у станции метро "Автозаводская", где расположился парк осадных машин. Здесь впервые можно будет увидеть в действии 12-метровый требушет (средневековая метательная машина для осады городов).

© Фото : предоставлено пресс-службой агентства "Ратоборцы"/ Андрей БойковОткрытие международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание"
© Фото : предоставлено пресс-службой агентства "Ратоборцы"/ Андрей Бойков
Открытие международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание"

Занятие на фестивале найдется даже для тех, кто не является фанатом военных реконструкций. Второго июня в музее-заповеднике "Царицыно" приглашают познакомиться со светскими увеселениями XVIII века. Посетителей ждет театрализованное представление "Карусель", конная программа и красочные наряды.

Участники во время военно-исторической реконструкции Штурм Берлина
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Штурм Берлина" под Кубинкой

В Камергерском переулке покажут историю кино начала ХХ века. Здесь пройдут пробы, лекции, а также будет работать настоящий синематограф образца начала прошлого века, где можно будет познакомиться с лучшими фильмами того времени.
Необычная площадка откроется на Кузнецком Мосту. Гостям покажут так называемую "историю за стеклом". Прямо на улице в стеклянных сотах живут мастеровые разных времен — кожевенники, гончары, сапожники: они с готовностью продемонстрируют зрителям тонкости своего ремесла.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкУчастница международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание"
© РИА Новости / Александр Вильф
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Участница международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание"

Фестиваль завершится на Тверском бульваре объявлением победителей конкурса реконструкторов. Призеры, которых определит профессиональное жюри археологов и историков, получат по миллиону рублей на осуществление своих проектов. В завершающий день, 12 июня, все участники продемонстрируют москвичам самые зрелищные этапы конкурса.

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