Победа в "Детской новой волне" досталась конкурсанткам из России и Армении

ЯЛТА, 1 июн — РИА Новости, Виктор Лященко. Первое место в международном конкурсе молодых исполнителей "Детская новая волна-2017" разделили между собой конкурсантки из России и Армении.

Финал конкурса прошел в детском центре "Артек". В нем приняли участие 13 конкурсантов из 11 стран мира: Россия, Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Германия, Израиль, Латвия, Молдавия, Франция, Казахстан, Абхазия.

Первое место заняли Арина Петрова из России и Анаит Адамян из Армении. Второе место досталось израильской юной певице Купер Тали, третье — россиянину Евгению Бойцову.

Приз зрительских симпатий от артековцев получила Амина Жапар из Казахстана.

Одна из лауреаток конкурса Арина Петрова призналась, что выступления доставили ей множество положительных впечатлений. "Меня очень порадовало, что (члены) жюри встали, когда я спела, и все подняли "десятки". Я также чувствовала поддержку артековцев", — сказала журналистам победительница.

В работе жюри приняли участие Евгений Крылатов, Григорий Гладков, Лев Лещенко, Евгений Комбаров, Олег Газманов, Юлианна Караулова. Председатель жюри — продюсер и композитор Игорь Крутой. Конкурс проходил при поддержке министерства образования и науки РФ.

Арине Петровой из Ижевска — 13 лет, она полуфиналистка телепроекта "Голос. Дети" (команда Пелагеи), лауреат и обладатель Гран-при многих международных музыкальных конкурсов.

Ученице Академии популярной музыки Игоря Крутого Анаит Адамян также 13 лет, она обладательница второго места на "Детском Евровидении" (2016 г, Мальта).

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