В Москве прошла премьера фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Премьера фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", получившего на Каннском фестивале приз жюри, прошла в среду в московском кинотеатре "Октябрь". Фильм выходит в российский прокат в День защиты детей.
Среди гостей присутствовали директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов, советник президента России по культуре Владимир Толстой, продюсеры Игорь Толстунов, Вячеслав Муругов и Александр Акопов, режиссеры Павел Чухрай, Алексей Учитель и Юрий Быков, актеры Чулпан Хаматова, Марина Зудина, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, певец Дмитрий Маликов, композитор Александр Журбин и многие другие.
Перед сеансом журналисты поинтересовались у продюсера фильма Александра Роднянского увидят ли российские зрители фильм с ненормативной лексикой, которая в картине присутствует, но беззвучно и распознается по артикуляции героев.
"Мы должны следовать закону, дело в том, что Андрей никогда не ставит перед собой задачу украсить картину матом, и сам он мало когда его использует в реальной жизни, если Андрей использует его в кино –это очень важно с эмоциональной точки зрения для характеров героев и, конечно, отсутствие этой лексики бесконечно обедняет фильм", — рассказал Роднянский.
Бездна или космос
Представлять фильм на сцену вышла внушительная съемочная группа.
"Вы прекрасно знаете, что помимо страстного желания показать картину зрителям и увлечь журналистов, премьера – это, безусловно, праздник для группы. Два с половиной года работы, у нас сегодня крайне необычный день, потому что, пожалуй, прецедентов не было не только в России, но и далеко за ее пределами. Картина была сделана, я бы сказал, недозавершена, но показана каннской комиссии 10 апреля, завершена она была практически 1 мая, артисты ее посмотрели только в Канне, подавляющее большинство людей, работающих над фильмом, будут смотреть сегодня впервые, и мы выводим эту картину в прокат завтра", — сказал Роднянский и добавил, что это сделано по множеству причин.
Роднянский добавил, что создатели фильма наивно надеются, что хотя это не блокбастер, "аудитория – разная, и у нее бывают разные настроения", так что картина Звягинцева поможет изменится самому и изменить свою жизнь к лучшему.
"Особое дарование Звягинцева состоит в том, что в банальных ситуациях он умеет видеть для кого — космос, а для кого — бездну", — добавил Роднянский и пригласил к микрофону Звягинцева представить съемочную группу.
"Каюсь, честно, я не смогу назвать все имена, потому что очень волнуюсь, но все эти люди отдали все что у них есть, это не фигура речи, всем я безмерно благодарен за то мужество, за ту отчаянную веру в то, что мы делаем", — сказал режиссер.
Фильм-манифест
Драма с говорящим названием "Нелюбовь" рассказывает о непростом разводе супружеской пары – Жени (Марьяна Спивак) и Бориса (Алексей Розин). Супруги так поглощены взаимными претензиями и оскорблениями, что полностью забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который убегает из дома и пропадает. Супругам, погрязшим в злобе, приходится искать сына вместе…
После просмотра фильма аудитория столичного бомонда не расщедрилась на овации, в отличие от каннской публики.
Актриса Алиса Хазанова рассказала, что все, что касается детей, "она не может смотреть спокойно". "Я всегда плачу. Нравится – не нравится фильм – это личное, но то что своевременно – это так", — сказала Хазанова.
Актеру Игорю Вернику фильм "очень понравился".
"Я реагирую на этот фильм", — прокомментировал РИА Новости президент фонда "Академия российского телевидения" продюсер Александр Акопов.