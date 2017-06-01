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Культура

В Москве прошла премьера фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь"

02:4601.06.2017
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© Фото : из архива пресс-службы КиноПоискаПервый российский показ фильма Андрея Звягинцева Нелюбовь. Архивное фотоПервый российский показ фильма Андрея Звягинцева Нелюбовь. Архивное фото
© Фото : из архива пресс-службы КиноПоиска

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Премьера фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", получившего на Каннском фестивале приз жюри, прошла в среду в московском кинотеатре "Октябрь". Фильм выходит в российский прокат в День защиты детей.

Андрей Звягинцев на первом российском показе фильма Нелюбовь
© Фото : из архива пресс-службы КиноПоиска
"Я теперь не женюсь": первые зрители — о "Нелюбви" Андрея Звягинцева
"Кинотеатр закрыт на спецобслуживание", — предупреждало объявление у входа, редкое даже для закрытых премьер.

Среди гостей присутствовали директор департамента кинематографии Минкультуры Вячеслав Тельнов, советник президента России по культуре Владимир Толстой, продюсеры Игорь Толстунов, Вячеслав Муругов и Александр Акопов, режиссеры Павел Чухрай, Алексей Учитель и Юрий Быков, актеры Чулпан Хаматова, Марина Зудина, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, певец Дмитрий Маликов, композитор Александр Журбин и многие другие.

Перед сеансом журналисты поинтересовались у продюсера фильма Александра Роднянского увидят ли российские зрители фильм с ненормативной лексикой, которая в картине присутствует, но беззвучно и распознается по артикуляции героев.

"Мы должны следовать закону, дело в том, что Андрей никогда не ставит перед собой задачу украсить картину матом, и сам он мало когда его использует в реальной жизни, если Андрей использует его в кино –это очень важно с эмоциональной точки зрения для характеров героев и, конечно, отсутствие этой лексики бесконечно обедняет фильм", — рассказал Роднянский.

Кадр из фильма Андрея Звягинцева Нелюбовь
© Фото : WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING/ Анна Матвеева
"Нелюбовь" Звягинцева выйдет в прокат во всех странах мира
"Я актер по образованию, есть такое упражнение – этюд, наблюдение за поведением людей, в общем смотрите фильм", — пытался отбиться от длинных речей перед сеансом Звягинцев.

Бездна или космос

Представлять фильм на сцену вышла внушительная съемочная группа.

"Вы прекрасно знаете, что помимо страстного желания показать картину зрителям и увлечь журналистов, премьера – это, безусловно, праздник для группы. Два с половиной года работы, у нас сегодня крайне необычный день, потому что, пожалуй, прецедентов не было не только в России, но и далеко за ее пределами. Картина была сделана, я бы сказал, недозавершена, но показана каннской комиссии 10 апреля, завершена она была практически 1 мая, артисты ее посмотрели только в Канне, подавляющее большинство людей, работающих над фильмом, будут смотреть сегодня впервые, и мы выводим эту картину в прокат завтра", — сказал Роднянский и добавил, что это сделано по множеству причин.

Российский режиссер Андрей Звягинцев на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм Нелюбовь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Из которых главная состоит в том, что, после опыта "Левиафана", очень долго путешествующего по разным странам и континентам, мы понимали, что картина сделана на русском языке и про Россию, русским художником, каковым без сомнения является Андрей Звягинцев, и посему завтра она выйдет в прокат", — сказал продюсер.

Роднянский добавил, что создатели фильма наивно надеются, что хотя это не блокбастер, "аудитория – разная, и у нее бывают разные настроения", так что картина Звягинцева поможет изменится самому и изменить свою жизнь к лучшему.

"Особое дарование Звягинцева состоит в том, что в банальных ситуациях он умеет видеть для кого — космос, а для кого — бездну", — добавил Роднянский и пригласил к микрофону Звягинцева представить съемочную группу.

"Каюсь, честно, я не смогу назвать все имена, потому что очень волнуюсь, но все эти люди отдали все что у них есть, это не фигура речи, всем я безмерно благодарен за то мужество, за ту отчаянную веру в то, что мы делаем", — сказал режиссер.

Российский режиссер Андрей Звягинцев на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля. 28 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Он представил юных актеров: сына главных героев Матвея Новикова и его друга Артема Шипулина, и напомнил, что возрастной ценз картины 18+. "Я обязуюсь все два часа пить с ними чай и разговаривать", — заверил Звягинцев.

Фильм-манифест

Драма с говорящим названием "Нелюбовь" рассказывает о непростом разводе супружеской пары – Жени (Марьяна Спивак) и Бориса (Алексей Розин). Супруги так поглощены взаимными претензиями и оскорблениями, что полностью забывают о своем 12-летнем сыне Алеше, который убегает из дома и пропадает. Супругам, погрязшим в злобе, приходится искать сына вместе…

После просмотра фильма аудитория столичного бомонда не расщедрилась на овации, в отличие от каннской публики.

Российский режиссер Андрей Звягинцев на красной дорожке церемонии закрытия 70-го Каннского международного кинофестиваля. 28 мая 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Скажем так, картина суховата. В категориях "нравится — не нравится" по поводу Звягинцева трудно говорить, но я поклонник другого градуса в кино. Это кино, в принципе, не для обыкновенного зрителя, это кино – манифест, провозглашение, с претензией на объективность, это то, как видит автор эту реальность. У меня есть вопросы к личностному ощущению автора", — прокомментировал РИА Новости свои впечатления Быков (автор картины "Дурак").

Актриса Алиса Хазанова рассказала, что все, что касается детей, "она не может смотреть спокойно". "Я всегда плачу. Нравится – не нравится фильм – это личное, но то что своевременно – это так", — сказала Хазанова.

Актеру Игорю Вернику фильм "очень понравился".

"Я реагирую на этот фильм", — прокомментировал РИА Новости президент фонда "Академия российского телевидения" продюсер Александр Акопов.

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