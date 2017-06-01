В Крыму "Детская Новая волна" собрала конкурсантов из 11 стран мира

ЯЛТА, 1 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна 2017" собрал в Крыму конкурсантов из 11 стран мира, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Торжественная церемония открытия состоялась в детском центре "Артек".

"Крым принимает участников из 11 стран, и это является большой честью для всего российского государства", — приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Глава республики подчеркнул, что данный конкурс является важным событием в музыкальной жизни не только России и Крыма, но и всего мира.

"Правительство Крыма будет поддерживать организаторов в проведении подобных мероприятий. Всем участникам успехов, пусть победит сильнейший" – сказал Аксенов на церемонии открытия песенного конкурса.

В работе жюри примут участие Евгений Крылатов, Григорий Гладков, Лев Лещенко, Ирина Дубцова, Евгений Комбаров, Олег Газманов, Юлианна Караулова. Председатель жюри — народный артист России, продюсер и композитор Игорь Крутой.

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