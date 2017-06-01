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Культура

Кинофорум "Золотой Витязь" объявил победителей

00:3501.06.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСевастополь. Архивное фотоСевастополь. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Лауреатами XXVI международного кинофестиваля "Золотой Витязь" стали режиссеры и актеры из разных стран мира, среди них Эмир Кустурица и Моника Белуччи.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих мультипликационных студий. Справа - президент Ассоциации Анимационного Кино России Илья Попов. 31 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Кинофорум проходил в Севастополе с 22 по 31 мая. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Севастопольском русском академическом драматическом театре им. А.В. Луначарского. Всего кинофорум посетило более 27 тысяч зрителей.

В номинации "Игровое кино" высшую награду — приз "Золотой Витязь" — получил фильм "По млечному пути" режиссера Эмира Кустурицы (Сербия-Великобритания-США), "Серебряный Витязь" и второе место достались фильму "Я, Даниэль Блэйк", режиссер Кен Лоуч (Великобритания-Франция-Бельгия).

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / StockPhotoPro
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Третье место разделили сразу две картины. Приз "Бронзовый Витязь" получили фильмы "Прокурор, защитник, отец и его сын", режиссер Иглика Трифонова (Болгария-Нидерланды-Швеция) и фильм "Время первых", режиссер Дмитрий Киселев (Россия).

Кроме того, специальный диплом жюри им. Андрея Тарковского за изящное киноискусство получила кинокартина "Тэли и Толи", режиссер Александр Амиров (Россия).

Приза за лучшую главную женскую роль удостоена Моника Белуччи, фильм "По млечному пути", за лучшую главную мужскую роль — Владимир Гостюхин за фильм "Поцелуй осени", режиссер Андрей Голубев.

Диплом "За лучшую женскую роль второго плана" получила Полина Гухман за фильм "Иван" режиссера Алены Давыдовой.

В других номинациях также были определены лучшие кинокартины.

Российский режиссер Андрей Звягинцев на фотосессии победителей 70-го Каннского международного кинофестиваля. Российский режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм Нелюбовь
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В номинации "Детские фильмы" высшей награды удостоена кинокартина "Золотая рыбка" режиссера Александра Галибина (Россия), "Документальные полнометражные фильмы" — фильм "Форсаж. Возвращение", режиссер Наталья Гугуева (Россия), "Документальные короткометражные фильмы" — "Наисчастливейший", режиссер Игорь Калядин (Россия), "Анимационные фильмы" — "И вот плывет воздушный слон", режиссер Алексей Галкин (Россия), "Студенческие и дебютные фильмы" — "Чистый лист", режиссер Айна Мередова (Россия).

В рамках кинофорума прошел показ 182 конкурсных и более 40 внеконкурсных художественных, телевизионных, документальных, анимационных, студенческих и детских фильмов из 28 стран мира: России, Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Великобритании, Германии, Грузии, Египта, Индии, Ирана, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Румынии, Сербии, Польши, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, Швеции, Южной Кореи.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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