Кинофорум "Золотой Витязь" объявил победителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Лауреатами XXVI международного кинофестиваля "Золотой Витязь" стали режиссеры и актеры из разных стран мира, среди них Эмир Кустурица и Моника Белуччи.

Кинофорум проходил в Севастополе с 22 по 31 мая. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Севастопольском русском академическом драматическом театре им. А.В. Луначарского. Всего кинофорум посетило более 27 тысяч зрителей.

В номинации "Игровое кино" высшую награду — приз "Золотой Витязь" — получил фильм "По млечному пути" режиссера Эмира Кустурицы (Сербия-Великобритания-США), "Серебряный Витязь" и второе место достались фильму "Я, Даниэль Блэйк", режиссер Кен Лоуч (Великобритания-Франция-Бельгия).

Третье место разделили сразу две картины. Приз "Бронзовый Витязь" получили фильмы "Прокурор, защитник, отец и его сын", режиссер Иглика Трифонова (Болгария-Нидерланды-Швеция) и фильм "Время первых", режиссер Дмитрий Киселев (Россия).

Кроме того, специальный диплом жюри им. Андрея Тарковского за изящное киноискусство получила кинокартина "Тэли и Толи", режиссер Александр Амиров (Россия).

Приза за лучшую главную женскую роль удостоена Моника Белуччи, фильм "По млечному пути", за лучшую главную мужскую роль — Владимир Гостюхин за фильм "Поцелуй осени", режиссер Андрей Голубев.

Диплом "За лучшую женскую роль второго плана" получила Полина Гухман за фильм "Иван" режиссера Алены Давыдовой.

В других номинациях также были определены лучшие кинокартины.

В номинации "Детские фильмы" высшей награды удостоена кинокартина "Золотая рыбка" режиссера Александра Галибина (Россия), "Документальные полнометражные фильмы" — фильм "Форсаж. Возвращение", режиссер Наталья Гугуева (Россия), "Документальные короткометражные фильмы" — "Наисчастливейший", режиссер Игорь Калядин (Россия), "Анимационные фильмы" — "И вот плывет воздушный слон", режиссер Алексей Галкин (Россия), "Студенческие и дебютные фильмы" — "Чистый лист", режиссер Айна Мередова (Россия).

В рамках кинофорума прошел показ 182 конкурсных и более 40 внеконкурсных художественных, телевизионных, документальных, анимационных, студенческих и детских фильмов из 28 стран мира: России, Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Бразилии, Республики Сербской (Босния и Герцеговина), Великобритании, Германии, Грузии, Египта, Индии, Ирана, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Румынии, Сербии, Польши, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции, Швеции, Южной Кореи.

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