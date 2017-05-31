В Копенгагене установят памятник Пушкину ко дню рождения поэта

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Памятник русскому поэту Александру Пушкину установят в столице Дании в День русского языка 6 июня, сообщили в пресс-службе Россотрудничества.

"В рамках празднования 6 июня, в День русского языка, в Дании при участии представительства Россотрудничества в Копенгагене откроют памятник А.С. Пушкину. Церемония будет приурочена ко дню рождения великого русского поэта, отмечаемому в этот день", — говорится в сообщении.

В пресс-службе агентства добавили, что церемония открытия состоится в Королевской Библиотеке датской столицы, на ней будут присутствовать министр культуры Дании, члены парламента и королевской семьи.

Памятники Пушкину есть в нескольких десятках стран, среди них – Молдавия, Франция, Испания, Индия, Китай и другие, отметили в Россотрудничестве.