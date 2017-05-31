В Копенгагене установят памятник Пушкину ко дню рождения поэта

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Памятник русскому поэту Александру Пушкину установят в столице Дании в День русского языка 6 июня, сообщили в пресс-службе Россотрудничества.
В пресс-службе агентства добавили, что церемония открытия состоится в Королевской Библиотеке датской столицы, на ней будут присутствовать министр культуры Дании, члены парламента и королевской семьи.
Памятники Пушкину есть в нескольких десятках стран, среди них – Молдавия, Франция, Испания, Индия, Китай и другие, отметили в Россотрудничестве.