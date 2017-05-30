Режиссер Марчелли назначен и.о. директора ярославского театра имени Волкова

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Известный режиссер Евгений Марчелли, художественный руководитель ярославского театра имени Ф. Волкова назначен исполняющим обязанности директора театра вместо арестованного в рамках дела о хищении Юрия Итина, сообщил РИА Новости во вторник пресс-секретарь тетра Юрий Соболев.

Экс-гендиректор Юрий Итин и экс-главбух Нина Масляева созданной в 2011 году режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" были задержаны на прошлой неделе по делу о хищении, по которому сам режиссер был ранее допрошен как свидетель. Итин с 2010 года работает директором ярославского театра драмы имени Федора Волкова. В том же году в театр в качестве художественного руководителя был приглашен Евгений Марчелли.

В субботу Пресненский суд Москвы санкционировал арест Масляевой до 19 июля. Несколькими днями ранее тот же суд в рамках данного дела отказался заключать в СИЗО Итина, отправив его под домашний арест.

"Исполняющим обязанности директора театра назначен Евгений Марчелли", — сообщил Соболев.

Нине Масляевой и Юрию Итину инкриминируется один эпизод мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенный в 2014 году. Из постановления суда следует, что компания "Седьмая студия" получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Изначально дело было возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата или хищение), но в конце прошлой недели Масляевой предъявили обвинение в мошенничестве. При этом Итину, по словам его адвоката, обвинение до сих пор не предъявлено. Адвокат Масляевой заявил, что защита не допустит, чтобы ее "сделали крайней в этом деле".